Marvel’s Wolverine n’arriverait finalement pas avant 2025 et ce n’est pas étonnant

D’après les informations du leaker Daniel Richtman, Insomniac Games prévoirait de sortir Marvel’s Wolwerine en 2025. Le prochain jeu du studio serait donc encore en plein cœur de son développement, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de la date à laquelle il a été annoncé. Vous avez donc tout le temps du monde pour décrocher le platine sur Marvel’s Spider-Man 2.

Alors que Marvel’s Spider-Man 2, l’un des concurrents au titre de GOTY, vient à peine de sortir, certains se tournent déjà vers le prochain gros projet d’Insomniac Games. Annoncé en 2021 via un teaser relativement timide, le jeu s’est fait très discret depuis. Il faut dire qu’avec le développement en parallèle du second volet des aventures de Peter Parker et Miles Morales, Insomniac avait d’autres chats à fouetter. Pourtant, plusieurs sources se sont mises à rêver d’une sortie en 2024 pour Wolverine.

Dès le mois de février, certains annonçaient un lancement pour l’année prochaine. Si le délai semblait déjà relativement court, l’information a été « confirmée » à plusieurs reprises, pas plus tard que la semaine dernière. Mais aujourd’hui, une autre source se veut plus raisonnable. Daniel Richtman, leaker renommé dans la sphère jeu vidéo, affirme sur sa page Patreon que le jeu Wolverine devrait plutôt sortir en 2025. Ce qui nous paraît bien plus plausible.

Pourquoi il paraît logique que Marvel’s Wolverine sorte en 2025

Bien entendu, les reports sont particulièrement fréquents dans l’industrie du jeu vidéo – pour ne pas dire un passage obligatoire. Il est tout à fait possible qu’Insomniac Games et Sony aient d’abord planifié une sortie en 2024 pour Wolverine, ne serait-ce que pour surfer sur la vague de Spider-Man 2. Cependant, bien que le studio compte plus de 500 employés, ce qui lui permet de travailler sur plusieurs projets en simultané, la fenêtre de sortie semblait particulièrement courte.

En effet, puisque le titre a été annoncé en 2021, on peut raisonnablement estimer que le développement a débuté un, voire deux ans auparavant. Autrement dit, une sortie en 2025 correspondrait à 5 ou 6 ans de développement, ce qui est un cycle désormais standard pour un jeu AAA. D’autant que Marvel’s Spider-Man 2 aura très certainement droit à un (plusieurs ?) DLC, ce qui empêchera Insomniac de concentrer ses forces sur Wolverine avant un certain temps. Conclusion : la patience est encore de mise.

