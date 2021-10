Sony l'a promis : le Playstation Store ne fermera pas ses portes sur PS3 et PS Vita. Reste que certaines mesures prises par le constructeur vont fatalement provoquer la disparation de certains jeux. On vous explique tout.

Un rappel du contexte s'impose. En mars 2021, Sony a annoncé la fermeture du Playstation Store sur la PS3, la PS Vita et la PSP d'ici l'été 2021. Sans surprise, la nouvelle fait un tollé et les joueurs crient au scandale et se mobilisent pour faire plier le constructeur japonais. Un mois plus tard, Sony renonce à la fermeture du PS Store sur la PS3 et la PS Vita. La boutique fermera en revanche ses portes sur PSP.

On pensait donc cet épisode définitivement clos, mais Sony n'était visiblement pas décidé à clore le dossier. Début octobre 2021, Sony instaure discrètement une nouvelle mesure. Dès le 27 octobre 2021, les joueurs n'auront plus la possibilité d'acheter des jeux sur les stores PS3 et PS Vita avec leur carte bleue ou bien via PayPal.

Seules options à disposition, se rendre en magasin pour acheter des fonds à rajouter sur votre portefeuille numérique, ou bien se débrouiller pour trouver le jeu en version physique sur le net ou en boutique d'occasion. Vous en conviendrez, cette mesure ne fera que compliquer la vie des joueurs, mais il sera toujours possible d'acheter des jeux sur PS3 et PS Vita quoi qu'il advienne.

Des jeux +18 vont disparaître sur PS3 et PS Vita

Néanmoins, cette mesure va avoir des répercussions inattendues sur certains territoires, et notamment au Japon. Voyez-vous, la norme CERO est particulièrement respectée au Japon. Il s'agit ni plus ni moins de l'équivalent nippon de la norme PEGI, qui permet de déterminer l'âge minimum à partir duquel un jeu vidéo est conseillé (plusieurs critères sont pris en compte comme la violence, l'usage de mots grossiers, du contenu sexuel, etc.).

Sur l'archipel, les jeux réservés aux plus de 18 ans sont rangés dans la catégorie CERO Z. Or, pour acquérir un titre classé CERO Z, il est impératif de posséder une carte bancaire avec une ID valide pour pouvoir acheter le jeu. Vous voyez venir le problème ? Comment les joueurs peuvent-ils prouver qu'ils sont majeurs via leur CB s'ils ne peuvent plus payer leur achat avec leur carte bleue sur le PS Store ? Impossible, tout simplement.

Certains studios japonais ont d'ores et déjà annoncé la suppression de leurs jeux classés CERO Z du Playstation Store de la PS3 et de la PS Vita. C'est par exemple le cas de Nippon Ichi Software, qui vient de confirmer la disparition de deux titres de son catalogue dès le 26 octobre 2021, à savoir Shin Hayarigami et Shin Hayarigami 2, deux visual novels. Il y a fort à parier que d'autres studios et éditeurs prennent la parole pour annoncer à leur tour la disparition de leurs jeux classés CERO Z.

