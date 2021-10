Far Cry 6 : certains joueurs PS4 n’arrivent pas à installer la version PS5

Far Cry 6 vient d'arriver dans les magasins. Les acheteurs ayant opté pour la version PS4 peuvent gratuitement passer à la version PS5 du jeu. Malheureusement, la mise à niveau est impossible pour certains joueurs malchanceux.

Far Cry 6, le nouvel opus de la saga Ubisoft, vient d'arriver sur les consoles de jeu PS4, PS5 et Xbox One / Series X et S. Le studio permet aux personnes ayant acheté la version PS4 du jeu de passer à la version PlayStation 5 sans le moindre frais. C'est également le cas pour passer de la Xbox One à la Xbox Series. Ubisoft ne réclame pas de surcoût pour obtenir la version next-gen de Far Cry 6.

Malheureusement, il semble que le processus qui permet de passer de l'édition PS4 à la version PS5 rencontre quelques ratés. D'après les témoignages de plusieurs joueurs britanniques, le passage à la version next-gen de Far Cry 6 révèle qu'une version russe du jeu a été lancée.

Ubisoft ouvre une enquête après les problèmes rencontrés avec Far Cry 6

Visiblement, certaines boîtes ne contenaient pas la version européenne de Far Cry 6 mais une édition russe. La mise à niveau de l'exemplaire russe est donc impossible étant donné que les joueurs utilisent un compte Playstation Network britannique. Pour contourner ce problème, certains joueurs ont utilisé un compte russe. Ils ont alors perdu toute progression du jeu et tous les DLC enregistrés sur le compte britannique.

Il semble Ce n'est pas la première fois que des boîtes dédiées au marché européen contiennent une copie destinée à la Russie. Les acheteurs d'Assassin's Creed Valhalla et de Watch Dogs Legion ont rencontré le même problème l'année dernière.

Alerté par une pluie de témoignages mécontents, Ubisoft a décidé de se pencher sur le problème. Dans un communiqué adressé à nos confrères d'EuroGamer, le studio annonce l'ouverture d'une enquête. “L'équipe est au courant des rapports selon lesquels certains joueurs ne sont pas en mesure de mettre à niveau leur version PlayStation 4 de Far Cry 6 vers la version PlayStation 5. Nous enquêtons sur le problème et fournirons une mise à jour dès que possible”, annonce Ubisoft.

Source : EuroGamer