PlayStation Store : Sony continue de tuer discrètement la PS3 et PS Vita

Si le PlayStation Store est toujours officiellement ouvert sur la PS3 et la PS Vita, Sony ne tient pas particulièrement à les maintenir en vie. Une nouvelle annonce vient confirmer cette position. À compter du 27 octobre prochain, il ne sera plus possible d’acheter ses jeux avec une carte de crédit ou PayPal.

Sony ne semble pas très enclin à maintenir en vie ses anciennes consoles. Depuis plusieurs mois, la firme tente d’abandonner ses anciennes machines au profit des plus récentes, mais s’oppose à une farouche opposition de la part des joueurs. En mars, celle-ci annonce que le PS Store des PS3, PS Vita fermeront durant l’été. Mais, face au mécontentement général, elle fut contrainte de faire marche arrière. Finalement, elle annule la clôture du store après plusieurs semaines de révolte.

On pensait alors l’histoire terminée. La PS3 a même récemment reçu une mise à jour, gage de la volonté de Sony de ne pas mettre de côté ses propriétaires. Mais le répit n’aura été que de courte durée. Sur son site, le constructeur prévient qu’il sera bientôt plus difficile d’acheter des jeux sur ses anciennes consoles. En effet, à partir du 27 octobre, leur PS Store n’acceptera plus les cartes de crédit et les moyens de paiements digitalisés.

Sony laisse mourir les PS3 et PS Vita à petit feu

« À partir du 27 octobre 2021, vous ne pourrez plus utiliser une carte de crédit ou de débit, ou une méthode de paiement telle que PayPal, pour acheter du contenu numérique ou ajouter des fonds à votre portefeuille lorsque vous visitez le PlayStation Store sur votre console PS3 ou votre système PS Vita », peut-on ainsi lire dans la section « Important Notices ».

Pas d’autres choix donc que de se rendre dans un magasin physique pour, au choix, acheter directement le jeu, ou bien acheter une carte cadeau qu’il sera possible d’ajouter à son portefeuille numérique. Il est également possible d’ajouter de l’argent sur PS4 et PS5, et ensuite de le dépenser sur la PS3 ou PS Vita. Mais tout cela n’est guère pratique, et il est fort à parier que de nombreux laisseront peu à peu tomber ces reliques d’antan.

