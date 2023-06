PlayStation Plus juin 2023 : voici les jeux offerts du mois sur PS4 et PS5

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus sur PS4 et PS5 en juin 2023. Une sélection plutôt éclectique ce mois-ci, entre simulation de basket, gestionnaire de parc pour prédateurs préhistoriques et samouraï vengeur en noir et blanc.

Alors que Sony vient tout juste de confirmer l'arrivée de Rachet & Clank : Rift Apart sur PC ce 26 juillet 2023, le constructeur a une bonne nouvelle. En effet, la firme nippone vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en juin 2023.

Notez bien qu'il s'agit des trois titres offerts à tous les utilisateurs du PS Plus, toutes formules confondues (Essential, Extra et Premium). Vous pourrez ajouter ces trois jeux dans votre bibliothèque PS4 et PS5 dès le 6 juin et jusqu'au lundi 3 juillet 2023, dernier carat.

Liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en juin 2023

Après Grid Legends et Chivalry 2 en mai 2023, que nous réserve Sony ce mois-ci ? Sans plus attendre, voyons la liste complète des jeux offerts en juin 2023 :

NBA 2K 23 (PS4 et PS5)

Jurassic World Evolution 2 (PS4 et PS5)

Trek to Yomi (PS4 et PS5)

On ne présente plus le premier. NBA 2K s'est imposé depuis des années comme la simulation absolue de basketball. Avec NBA 2K 23, la série atteint un nouveau cap avec des visuels époustouflants. A cette vitrine technologique s'ajoute une armada de modes de jeu. Mener votre carrière jusqu'à la gloire dans MyCAREER, jouer avec des légendes immortelles dans MyTeam, et menez la League dans une toute direction en tant que commissaire dans MyNBA.

Dans un tout autre registre, Jurassic World Evolution 2 vous met dans la peau d'un gérant de parc animalier un peu particulier. Dans les cages, pas de tigres mais plutôt des T-Rex et des vélociraptors. Le studio Frontier revient avec un nouvel épisode novateur, avec des graphismes impressionnants, 4 modes de jeu prenants et une sélection ultra large de dinosaures.

Enfin, on conclut avec une production indépendante à la personnalité forte : Trek to Yomi. Ce titre, développé par une seule personne, se démarque par son identité graphique originale. Voulant rendre hommage à l'œuvre du cinéaste japonais Akira Kurosawa, le jeu est entièrement en noir et blanc. On y incarne Hiroki, jeune samouraï laissé pour mort après l'attaque de son village. Blessé mais déterminé, il va se lancer dans une quête sanglante pour venger les siens.