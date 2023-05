PS Plus Extra/Premium : voici les nouveaux jeux à venir en mai 2023

Après les jeux du mois offerts à tous les abonnés PS Plus, Sony vient de dévoiler la liste des titres à venir sur le catalogue réservé aux formules PlayStation Plus Extra et Premium. Au programme, du lourd comme Rachet & Clank : Rift Apart ou encore Humanity et Watch Dogs Legion.

Après les jeux du mois de mai offerts à tous les abonnés PlayStation Plus, Sony s'est enfin décidé à dévoiler la liste des titres à venir sur le catalogue PS Plus Extra et Premium.

Pour rappel, il s'agit des deux nouvelles formules du constructeur qui, en échange d'un prix plus conséquent, permettent notamment d'accéder à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5, mais aussi à des titres issus de la ludothèque PS1, PS2, PS3 ou encore PS Vita.

Alors, après avoir ajouté Kena, Doom Eternal ou encore Riders Republic en avril 2023, que nous réserve Sony en mai 2023 ? Voyons la liste en détail.

Liste des jeux PS Plus Extra/Premium en mai 2023

Ce mois-ci, la firme nippone se montre plutôt généreuse avec pas moins de 23 nouveaux jeux ajoutés au catalogue (19 titres PS4 et PS5 et 4 jeux rétro). Ainsi et dès le 16 mai 2023, les joueurs pourront mettre la main sur les jeux suivants :

Rachet & Clank : Rift Apart (PS5)

Humanity (PS4/PS5)

Watch Dogs : Legion (PS4/PS5)

Dishonored 2 (PS4)

Dishonored : Death of The Outsider (PS4)

Sakuna : Of Rice and Ruin (PS4)

Tomb Raider : Definitive Edition (PS4)

Rise of The Tomb Raider : 20 year celebration (PS4)

Shadow of The Tomb Raider (PS4)

Bus Simulator 21 : Next Stop (PS4/PS5)

The Evil Within 2 (PS4)

Wolfenstein : Youngblood (PS4)

Thymesia (PS5)

Rain World (PS4)

Lake (PS4/PS5)

Conan Exiles (PS4)

Rune Factory 4 Special (PS4)

Soundfall (PS4/PS5)

Voilà pour les 19 jeux PS4 et PS5 accessibles aux abonnés PS Plus Extra et Premium. Bien entendu, les utilisateurs Premium pourront également récupérer quelques jeux rétro dans leur collection. Les voici :

Syphon Filter : Logan's Shadown

Blade Dancer : Lineage of Light

Pursuit Force

Ghostbuster : The Video Game Remastered

Vous en conviendrez, il y aura donc du choix en mai 2023 pour les abonnés PS Plus Extra et Premium. Si vous possédez une PS5, on vous conseille vivement d'essayer Rachet & Clank : Rift Apart, une exclusivité signée Insomniac Games qui exploitent à 100% les capacités de la PS5. Graphiquement époustouflant, le jeu vous invite à une aventure extraordinaire entre les dimensions.

Il faudra également surveiller Humanity, un jeu de gestion qui rappelle Lemmings. Pour cause, vous êtes un Shiba Inu, et votre rôle est de guider cette gigantesque foule d'humains à travers des niveaux dangereux.