PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en novembre 2023

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium d'ici cette fin novembre 2023. Au programme, des cambriolages destructeurs, un classique du RPG d'action, du zombi en vacances, et un formidable jeu d'énigmes basé sur la perspective.

Après les jeux du mois accessibles à l'ensemble des abonnés PS Plus (toutes formules confondues), Sony vient de dévoiler la liste des nouveaux titres offerts aux utilisateurs PlayStation Plus Extra et Premium. Pour rappel, ces deux formules, facturées respectivement à 13,99 €/mois et 16,99 €/mois, permettent d'accéder à un vaste catalogue de jeux issus des ludothèques PS5, PS4 mais aussi PS3, PS2, PS1 ou PSP (dans le cas de l'offre Premium).

En octobre 2023, les clients PS Plus Extra et Premium ont pu mettre la main sur une belle sélection de titres, composée notamment de Gotham Knights, l'excellent Disco Elysium dans sa Final Cut, Elite Dangerous ou encore le culte Alien Isolation.

Liste des jeux offerts avec le PS Plus Extra/Premium en novembre 2023

Ce mercredi 15 novembre 2023, Sony a détaillé sur le PlayStation Blog la liste officielle des nouveaux jeux offerts avec abonnés PS Plus Extra et Premium. Il faut bien le reconnaître, les propriétaires de PS5 risquent d'être déçus avec seulement deux jeux compatibles dans cette nouvelle fournée. Mais sans plus attendre, voici la liste complète des titres disponibles :

Teardown (PS5)

Dragon's Dogma : Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam : Extreme vs Maxi Boost On (PS4)

Dead Island : Riptide Definitive Edition (PS4)

Superliminal (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle : Rising (PS4, PS5)

Nobunaga's Ambition : Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter : Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

River City Melee Mach !! (PS4)

Les abonnés à la formule Premium pourront également récupérer quelques titres rétros :

Grandia (PS1)

Jet Moto (PS1)

Là-haut (PSP)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS1 et PS2)

PaRappa The Rapper 2 (PS2)

Dans cette vaste liste, on vous recommande de jeter un oeil à Teardown. Uniquement accessible sur PS5, ce titre en Voxel propose des environnements entièrement destructibles et un moteur physique plutôt impressionnant. Dans la peau d'un cambrioleur, votre mission consistera collecter des cibles, éviter les systèmes de sécurité et dérober le matériel demandé par vos clients. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons, même raser l'intégralité d'un immeuble avec un bulldozer. Fun en solo, le jeu révèle tout son potentiel à deux joueurs. Dans un toute autre genre, Superliminal va mettre vos méninges à rude épreuve avec ses énigmes basées sur les illusions d'optiques et la perspective. Une expérience assez incroyable qui est devenue culte depuis sa sortie il y a quelques années.

