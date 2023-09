Horizon Forbbiden West serait la prochaine exclu PS5 à venir sur PC

Selon de nouvelles révélations du leaker réputé Billbil-kun, la prochaine exclusivité PS5 à profiter d'un portage PC sera Horizon Forbidden West. Pour l'occasion, Sony lancerait une version regroupant à la fois le jeu d'origine et le DLC Burning Shores.

Décidément, le leaker réputé Billbil-kun est particulièrement actif ces derniers temps. Après avoir dévoilé la liste partielle des jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra/Premium en septembre 2023, l'insider vient de révéler de nouvelles informations croustillantes.

D'après l'insider, Sony s'apprêterait à porter sur PC une autre grosse exclusivité de la PS5, à savoir Horizon Forbidden West. Plus précisément et selon ses informations, le constructeur compte lancer une version regroupant à la fois le jeu d'origine et son extension baptisée Burning Shores. Le jeu serait disponible comme d'habitude sur Steam et sur l'Epic Games Store.

Horizon Forbidden West va débarquer prochainement sur PC

Pour l'heure en revanche, Billbil-kun n'est pas en capacité de nous dévoiler la date de sortie ou le prix de ce Horizon Forbbiden West Complete Edition. Rappelons qu'il y a quelques jours, un listing de l'organisme de classification de Singapour a fuité sur la toile. Il mentionnait notamment cette version complète des dernières aventures d'Aloy, vraisemblablement prévue sur PS5 durant l'année 2023.

Il n'y avait en revanche aucune mention d'une éventuelle version PC. Après le partage en masse du listing sur les réseaux sociaux, la page avait subitement disparu. Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Sony. Néanmoins et compte tenu de la fiabilité de Billbil-kun, on peut accorder un certain crédit à ces révélations.

A l'image du portage PC de Rachet & Clank : Rift Apart sorti ce 26 juillet 2023, on pourrait s'attendre à diverses améliorations sur ce mouture PC de Horizon Forbbiden West, à commencer par une compatibilité avec les écrans ultra-larges, une prise en charge des technologies de super-sampling comme le DLSS 3.0 ou le FSR 2.0 d'AMD. Bien entendu, le titre devrait également permettre de jouer au clavier-souris, mais aussi à la manette avec un contrôleur Xbox ou une DualSense.

Reste maintenant à connaître les configurations requises pour profiter du jeu dans les meilleures conditions. Sur PS5, Horizon Forbidden West exploitait déjà à 100% les capacités de la machine en offrant une expérience graphique de haute volée. L'extension Burning Shores, sortie exclusivement sur PS5 (contrairement au jeu de base également disponible sur PS4) proposait des visuels encore plus impressionnants.

Source : Dealabs