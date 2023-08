PlayStation Plus septembre 2023 : voici les jeux PS4 et PS5 offerts à la rentrée

Sony vient de dévoiler la liste complète des jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus en septembre 2023. Pour cette rentrée, il sera possible de mettre la main sur trois nouveaux jeux. Malgré tout, il faut bien reconnaître que la sélection mensuelle ne fait pas forcément rêver.

Il s’agit d’un petit évènement. Ce mois-ci, Sony est parvenu à garder partiellement le secret de la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus. Depuis ces derniers mois, le site Dealabs a pris l’habitude de coiffer le constructeur au poteau en révélant à l’avance les jeux proposés par la firme nippone.

Le site a bien donné le nom d’un titre pressenti, mais pas des trois. On commence à colmater les fuites chez Sony ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, l’entreprise japonaise vient de dévoiler la liste complète des jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus à partir de ce 6 septembre 2023.

Après avoir offert en août 2023 l’excellent Death’s Door et PGA Tour 2K23, que nous réserve le constructeur pour la rentrée ? Autant le dire tout de suite, la sélection mensuelle ne risque pas de faire oublier l’augmentation globale des prix du PS Plus tout juste annoncée par Sony.

Liste des jeux PS Plus offerts en septembre 2023 sur PS4 et PS5

En effet, rien de bien foufou à se mettre sous la dent. Tout d’abord, les utilisateurs pourront récupérer gratuitement sur PS4 et PS5 le dernier Saints Row, le reboot de la licence sorti en 2022. On retrouve toujours cette même formule de GTA-like déjanté, bien loin du réalisme du mastodonte de Rockstar. D’abord petite frappe, vous devrez grimper les échelons pour devenir le caïd de la ville. On appréciera le fait de pouvoir jouer un coopération à n’importe quel moment sans temps de chargement.

Ensuite, vous pourrez essayer Black Desert Online dans sa Traveler Edition. Ce MMORPG vous invite à découvrir un vaste monde ouvert fantasy qui offre des combats JcE brutaux, des affrontements à grandes échelles joueur contre joueur, et de multiples classes de personnages et styles de combats.

On conclut enfin ce tour d’horizon avec Generation Zero, un jeu de survie et de tir plutôt passé inaperçu à sa sortie. Pourtant, le jeu a une belle identité et un sacré potentiel, surtout en multijoueur avec des amis. L’histoire du titre prend place en 1980 dans une Suède ravagée par une invasion de robots tueurs. Vous et vos amis devront apprendre à survivre, à collecter des ressources, à construire des abris fortifiés avant de vous aventurer dans ces terres désolées pour combattre la menace mécanique.