Playstation Now : voici la liste des nouveaux jeux disponibles en avril 2021

Sony annonce l’arrivée de trois nouveaux jeux dans le catalogue PlayStation Now au mois d’avril 2021. Le service de jeu en streaming accueillera Marvel’s Avengers, développé par Crystal Dynamics et édité par Square-Enix, Borderlands III, développé par Gearbox et édité par 2K Games, ainsi que The Long Dark, le jeu de survie de Hinterland Studio.

Comme chaque mois, nous rapportons dans nos colonnes les nouveaux jeux disponibles dans le service de jeu en streaming de Sony, le PlayStation Now. C’est un catalogue de plus de 700 jeux, dont certains en sont des piliers historiques (notamment les exclusivités des PS4 et PS5). Mais comme tous les catalogues de streaming (Microsoft xCoud ou Google Stadia, par exemple), des titres partent pour être remplacés par d’autres.

Le mois dernier, nous avons ainsi rapporté l’arrivée d’Infamous Second Son, troisième opus de l’excellente saga Infamous (et premier sur PlayStation), World War Z pour les amateurs de zombies, Ace Combat 7, dernier titre en date de la série de simulateurs de Namco Bandai, ainsi que SuperHot, titre indé au graphisme si particulier. Un mois plus tard, ce sont trois autres titres qui viennent s’ajouter au catalogue de PlayStation Now.

Des superhéros d'un côté, des pilleurs interstellaires de l'autre…

Le premier est Marvel’s Avengers, la dernière production AAA dédiée à la célèbre équipe de superhéros de Marvel. Développé principalement par Crystal Dynamics (à qui nous devons notamment la série Tomb Raider) et édité par Square-Enix, Marvel’s Avengers vous propose de contrôler Iron Man, Black Widow, Miss Marvel, Thor, Hulk ainsi que deux versions de Hawkeye (Clint Barton et Kate Bishop). Suite à une catastrophe qui a emporté une grande partie de San Francisco lors de l’inauguration du QG des Avengers, les superhéros sont devenus des hors-la-loi. Plusieurs années plus tard, les célèbres vengeurs devront pourtant se réunir pour sauver le monde.

Le deuxième jeu est Borderlands 3, créé par Gearbox Software et édité par 2K Games. Il s’agit du cinquième épisode de la célèbre série de RPG à la première personne et de science-fiction (après Borderlands 1 et 2, Pre-Sequel et Tales from). Proposant toujours la même dose d’humour noir des opus précédents, Borderlands 3 vous propose d’incarner l’une des quatre nouvelles classes proposées : artilleuse, sirène, roi des bêtes et agent spécial. L’histoire se déroule comme toujours sur Pandora, cette planète pleine de mystères et de trésors laissés par d’anciens aliens. À vous d’y faire votre fortune !

… et même une petite virée dans le Grand Nord canadien

Le dernier titre est The Long Dark, un jeu développé et édité par les Canadiens de Hinterland Studios dont il s’agit du premier projet. Dans The Long Dark, vous avez le choix entre deux modes : le mode narratif et le mode survie. Dans le premier, vous suivez les aventures de Mackenzie, un pilote dont l’avion s’écrase dans le nord du Canada. Il devra retrouver Astrid Greenwood, autre rescapée du crash avec qui il devra résoudre les mystères qui entourent le petit village de Milton. Dans le mode survie, vous vous écrasez seul dans le Grand Nord canadien et devez survivre le plus longtemps possible en vous aidant des rares ressources disponibles.

Notez que tous ces jeux arriveront au mois d’avril, mais qu’ils ne resteront pas autant de temps les uns que les autres. Marvel’s Avengers, par exemple, ne sera jouable dans le PlayStation Now que jusqu’au 5 juillet prochain. Soit pendant trois mois seulement. Borderlands 3 vous accompagnera pendant tout l’été et tirera sa révérence que le 29 septembre prochain. Enfin, il n’y a pas de date de fin de service annoncée pour The Long Dark. Il est donc fort possible que cette arrivée soit définitive. Une bonne nouvelle, puisque tous les épisodes narratifs ne sont pas encore disponibles.

FFXV et Wolfenstein II sont sur le départ

Notez également le départ de deux jeux du catalogue de PlayStation Now. Le premier est Final Fantasy XV, RPG très rythmé mettant en scène le jeune prince Noctis Lucis Caelum. Le second est Wolfenstein II New Colossus, la suite de New Order. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si le récent rachat de Bethesda par Microsoft n'a pas un lien avec ce départ. Rappelons que le PlayStation Now propose un service de jeu en streaming par abonnement similaire à Stadia. Le prix est de 10 euros par mois, 25 euros par trimestre ou 60 euros pour un an.