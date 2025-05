Profitez de NordVPN à prix réduit, avec de l’internet gratuit via l’eSIM Saily

NordVPN lance une nouvelle offre qui vous permet de profiter de 72% de réduction sur son VPN. Vous bénéficiez en plus d'une eSIM gratuite, avec jusqu'à 10 Go d'internet de l'opérateur Saily. La connexion est utilisable partout dans le monde.

NordVPN ne se contente plus d'être un simple VPN. L'application propose de nombreuses options pour la sécurité de ses utilisateurs. En plus de chiffrer l'ensemble de votre trafic Internet, elle intègre une protection contre le phishing et autres formes d'arnaques en ligne, un gestionnaire de mot de passe sécurité, ou encore du stockage chiffré dans le Cloud.

Ces fonctionnalités sont accessibles dès 3,39 € par mois grâce à une réduction de 70 à 72% en cours chez NordVPN. Et comme si cela ne suffisait pas, vous bénéficiez également de jusqu'à 10 Go d'internet gratuit via l'opérateur eSIM Saily qui propose une connexion internet utilisable partout dans le monde.

NordVPN : tout savoir sur les nouvelles offres

Proposé normalement à 12,99 € par mois pour la formule basique, NordVPN est disponible en ce moment à partir de 3,39 € par mois. Cette offre est valable pour l'abonnement de deux ans. Pour rappel, NordVPN propose 3 formules différentes : Basique, Plus et Ultime, avec des fonctionnalités supplémentaires pour chaque palier. Voici les réductions en cours :

NordVPN Basique : 3,39 € par mois sur 24 mois, soit 81,36 € au lieu de 278,16 € payables en une fois (-70%)

payables en une fois NordVPN Plus (NordVPN + NordPass + Protection Anti Menaces pro) : 4,39 € par mois sur 24 mois, soit 105,36 € au lieu de 359,76 € payables en une fois (-70%)

payables en une fois NordVPN Ultime (NordVPN + NordPass + NordLocker + Cyber Assurance + Protection Anti Menaces pro) : 6,89 € par mois sur 24 mois, soit 165,36 € au lieu de 597,36 € payables en une fois. (-72%)

Quant à l'internet gratuit via l'eSIM de l'opérateur Saily, il est valable aussi pour les abonnements de deux ans. La quantité de data varie selon la formule choisie : 1 Go pour la formule de base, 5 Go pour la formule Plus et 10 Go de données eSIM gratuites pour l'abonnement Ultime.

Les caractéristiques de NordVPN

De nombreux internautes utilisent désormais un VPN en plus d'un antivirus afin de profiter d'une protection complète. Avec les VPN, l'ensemble de votre trafic est chiffré de sorte qu'aucun tiers ne puisse intercepter vos données, même pas votre opérateur ou fournisseur d'accès Internet.

NordVPN s'appuie sur les technologies les plus avancées du marché, notamment des protocoles fiables (NordLynx, OpenVPN, IKEv2/IPSec ou encore le tout nouveau NordWhisper). L'application utilise un solide chiffrement AES-256 pour sécuriser vos données.

NordVPN est aussi l'un des VPN les plus rapides du marché grâce à ses infrastructures et ses 7500 serveurs répartis dans 118 pays. Enfin, ce VPN bénéficie d'une politique de confidentialité stricte, avec un caractère No Log certifié par plusieurs audits.