NordVPN devient un opérateur grâce à Saily, une eSIM accessible partout dans le monde

Nord VPN vient d'annoncer le lancement de Saily. Avec ce nouveau service, le leader des VPN pourrait bien devenir un opérateur à part entière en proposant tout simplement une eSIM accessible partout dans le monde. Explications.

Vous connaissez probablement NordVPN si vous avez regardé au moins une fois dans votre vie une vidéo sur YouTube. Pour cause, l'un des leaders sur le marché des VPN et des solutions dédiés à la sécurité en ligne s'est fait connaître en multipliant les partenariats avec des créateurs de contenus sur la plateforme vidéo de Google.

En plus d'être disponible sur un grand nombre d'appareils (Windows, Linux, macOS, smartphones et tablette Android/iOS, TV connectées, box TV, etc.), NordVPN est réputé pour la sécurité offerte par ses services VPN. Etant basé au Panama, la société est soumise à une politique stricte de protection des données personnelles et n'enregistre par les journaux de connexion et de navigation des utilisateurs.

Nord Security présente Saily, l'eSIM accessible partout à l'étranger

Or, nous venons d'apprendre que Nord Security, la maison mère de NordVPN, compte diversifier ses activités. En effet, l'entreprise entend se lancer sur le marché des opérateurs mobile virtuels. Pour ce faire, la compagnie veut s'appuyer sur une technologie en vogue depuis quelques années : l'eSIM ou la carte SIM virtuelle.

C'est en tout cas l'idée qui se cache derrière Saily, le futur service de Nord Security. Avec Saily, l'idée est de fournir à ses clients une eSIM accessible partout dans le monde (à condition d'avoir un smartphone compatible eSIM évidemment). Via Saily, les utilisateurs pourront donc accéder à une connexion Internet à l'étranger, en exploitant les réseaux cellulaires des opérateurs locaux.

“Lorsque vous voyagez, vous souhaitez pouvoir accéder en permanence à Internet, mais ce n'est pas toujours facile. Même s'il y a un café à proximité avec un réseau Wi-Fi accessible, il est préférable de ne pas exposer son appareil à un réseau dont la sécurité n'est pas toujours assurée. Grâce à Saily, vous n'aurez plus besoin d'utiliser des réseaux Wi-Fi publics auxquels vous ne faites pas confiance pour vous connecter à Internet”, explique Vykintas Maknickas, responsable stratégie produit chez Nord Security.

Pas d'infos sur les débits ou les prix pour l'instant

Concernant les performances offertes par le service, la société reste floue sur le sujet et promet simplement “une connexion Internet optimale”. Le mystère plane également du côté des prix, l'entreprise se contentant de garantir “des forfaits data abordables” parmi des dizaines d'offres provenant de centaines de pays.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Saily est en phase de test interne. Une version bêta doit être lancée durant le 1er trimestre 2024 et les utilisateurs intéressés peuvent dès maintenant s'inscrire sur le site officiel de Saily pour bénéficier d'un accès en avant-première au service.