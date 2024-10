Bon plan à saisir sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic ! En ce moment, la montre connectée livrée avec un chargeur secteur fait l'objet d'une belle réduction de 200 euros et passe sous les 220 euros chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au 17 novembre 2024, les clients Amazon Prime peuvent profiter d'une offre attractive sur la Galaxy Watch 6 Classic depuis le célèbre site e-commerce. Disponible en deux coloris au choix et accompagnée d'un chargeur, la montre connectée Samsung est à 319 euros au lieu de 419 euros grâce au coupon GALAXYW6.

Pour information, le code est à saisir pendant l'étape de la commande et l'offre promotionnelle concerne la version Bluetooth du produit. De plus, l'appareil est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung (voir conditions), ce qui permet de l'avoir au prix de revient de 219 euros.

Dévoilée durant l'été 2023, la Galaxy Watch 6 Classic associée au bon plan Amazon (référence SM-R950NZKAXEF) inclut un bracelet de 43 mm. La montre connectée de Samsung possède un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une résolution de 330 ppi.

On trouve également le processeur Exynos W930, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, le système d'exploitation Android Wear 4.0 avec une surcouche One UI Watch 5.0, et une batterie de 300 mAh avec la charge rapide. Compatible avec les appareils Android 10.0 (ou version supérieure), l'objet connecté dispose du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 2.4 & 5 GHz, du NFC et de l'indice d'étanchéité IP68.

Quant aux diverses fonctionnalités, les utilisateurs retrouveront le nombre de pas, les calories brûlées, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, les SMS, les notifications réseaux sociaux, les appels ou bien encore les e-mails. Enfin, la montre connectée affiche des dimensions de 42.5 x 42.5 x 10.9 mm.