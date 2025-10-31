Ces deux tablettes Lenovo avec leur stylet passent à moins de 200 € pour le Black Friday, vite !

Pour le Black Friday, Boulanger casse les prix de deux tablettes Lenovo livrées toutes deux avec leur stylet. Il s'agit des modèles Idea Tab et K11 Plus, proposées à leur prix le plus bas.

Je profite de ce bon plan (Lenovo Idea Tab)

Je profite de ce bon plan (Lenovo K11 Plus)

Le Black Friday commence avant l'heure. Boulanger a été le premier à lancer les hostilités avec une vague de promotions qui ont démarré ce vendredi 31 octobre 2025. Si vous recherchez une tablette pas chère, les modèles de Lenovo sont très appréciés pour leur rapport qualité-prix compétitif.

Dans le cadre de l'avant-première du Black Friday, Boulanger propose une belle réduction sur la Lenovo Idea Tab, une tablette abordable disposant d'un stylet. Elle est proposée à seulement 159,99 € au lieu de 229,99 € habituellement, soit une réduction de 30%.

Une autre tablette Lenovo est proposée dans cette tranche de prix. Il s'agit du modèle K11 Plus, dont le prix passe de 319,99 € à 199,99 €. Ici, la réduction est de presque 40%. Vous réalisez une économie de 120 €.

Lenovo Idea Tab et K11 Plus : deux bonnes tablettes sous la barre des 200 €

Sur le plan des performances pures, c'est la Lenvo Idea Tab qui est la plus performante en étant en même temps la moins chère. Elle est en effet équipée d'une puce Dimensity 6300 qui est un peu plus puissante que le Snapdragon 680 de la K11 Plus.

Je profite de ce bon plan (Lenovo Idea Tab)

Elles ont également la même taille quasiment : 11 pouces pour l'Idea Tab (2560 x 1600 px) et 11,4 pouces pour la K11 Plus (2000 x 1200 px). Cette dernière se démarque par ses 256 Go de mémoire interne, contre 128 Go pour l'Idea Tab. Les deux tablettent disposent de 8 Go de RAM.

Je profite de ce bon plan (Lenovo K11 Plus)

Enfin, si votre priorité est l'autonomie, la Lenovo K11 Plus dispose d'une batterie un peu plus grande : 8600 mAh contre 7040 mAh pour l'Idea Tab.