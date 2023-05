Netflix moins cher : voici les prix des abonnements dans 40 pays du monde

L'abonnement Netflix devient plus cher et plus restrictif par rapport aux décisions prises par le géant du streaming. En fonction de la géolocalisation, il est possible de profiter d'un vaste choix de films et de séries issu d'un catalogue défini pour le pays. Dans cet article, vous découvrirez les différents prix des trois formules d'abonnement Netflix dans 40 pays.

Comme vous le savez certainement, Netflix a mis fin au partage de compte utilisateur en France. En raison de cette décision, certains abonnés risquent de résilier leur abonnement actuel pour souscrire à une alternative moins chère. D'ailleurs, en novembre 2022, le service avait lancé une formule avec pub pour un prix mensuel de 6 euros. Six mois plus tard, l'offre en question a conquis 5 millions de personnes.

Abonnement Netflix : voici les prix des trois formules dans 40 pays

Mais si l'offre contenant des publicités n'est pas satisfaisante, il faut savoir qu'une quarantaine de pays propose les trois formules Netflix (Essentiel, Standard et Premium) avec des tarifs plus ou moins chers. Pour information, les prix que vous pouvez voir ci-dessous varient en fonction du niveau de vie de la population.

Pour la formule Essentiel, l'abonnement Netflix le moins cher (valable pour un écran) est au Pakistan, au Kenya, en Égypte, en Inde et en Turquie.

Quant à la formule Premium (valable pour 4 écrans UHD), l'abonnement le plus cher est en Suisse. Le pays helvète est précédé par plusieurs pays membres de l'Union européenne comme la France, la Belgique, l'Italie ou bien encore l'Espagne.

Pays Offre Essentiel Offre Standard Offre Premium Pakistan 1,47 € 2,61 € 3,59 € Kenya 2,02 € 4,72 € 7,42 € Egypte 2,11 € 3,62 € 4,98 € Inde 2,24 € 5,62 € 7,31 € Turquie 2,99 € 4,58 € 6,13 € Maroc 3,18 € 5,91 € 8,64 € Colombie 3,54 € 5,64 € 8,16 € Indonésie 4,06 € 7,48 € 11,59 € Philippines 4,15 € 6,64 € 9,14 € Panama 4,65 € 8,38 € 12,11 € Afrique du sud 4,77 € 7,57 € 9,48 € Brésil 4,85 € 7,46 € 10,46 € Argentine 4,93 € 9,16 € 13,39 € Croatie 4,99 € 7,99 € 9,99 € Pologne 6,43 € 9,53 € 13,30 € Japon 6,61 € 9,97 € 13,24 € Australie 6,68 € 10,32 € 13,97 € Chili 6,85 € 9,58 € 12,32 € Canada 6,85 € 10,27 € 13,01 € Royaume-Uni 6,90 € 11,51 € 16,12 € Russie 6,99 € 9,32 € 11,65 € Mexique 7,29 € 11,46 € 15,24 € Nouvelle-Zélande 7,35 € 10,47 € 14,14 € Norvège 7,55 € 9,24 € 13,47 € Pays-Bas 7,99 € 11,99 € 15,99 € Finlande 7,99 € 11,99 € 15,99 € Portugal 7,99 € 11,99 € 15,99 € Irlande 7,99 € 12,99 € 17,99 € Espagne 7,99 € 12,99 € 17,99 € Italie 7,99 € 12,99 € 17,99 € Autriche 7,99 € 12,99 € 17,99 € Allemagne 7,99 € 12,99 € 17,99 € Costa Rica 8,39 € 12,13 € 14,93 € Etats-Unis 8,39 € 13,06 € 16,80 € Suède 8,56 € 11,13 € 15,45 € Luxembourg 8,99 € 13,49 € 17,99 € Belgique 8,99 € 13,49 € 17,99 € France 8,99 € 13,49 € 17,99 € Danemark 10,60 € 13,29 € 17,32 € Suisse 12,25 € 19,46 € 25,64 €

Quel VPN choisir pour un abonnement Netflix étranger ?

En cas de souscription à un abonnement Netflix étranger, il est vivement conseillé d'utiliser un VPN. Pour rappel, les VPN donnent la possibilité de cacher l’adresse IP pour naviguer en sécurité grâce à un tunnel privé. L'utilisation d'un VPN peut surtout contourner la censure et la géolocalisation.

Pour un VPN gratuit, il existe le service Windscribe où il est possible de se connecter aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Turquie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suisse.

Si vous préférez un VPN payant, on peut notamment citer ExpressVPN, NordVPN et CyberGhostVPN.

Source : Dealabs