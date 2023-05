Netflix : l’offre avec publicité a déjà convaincu 5 millions d’abonnés

Six mois après le lancement de sa formule avec publicité, Netflix annonce les premiers résultats. L’offre a d’ores et déjà séduit 5 millions d’utilisateurs actifs. Et, dans les 12 pays où elle est disponible, un nouvel abonné sur quatre choisit cette offre. Cela ne représente encore qu’une goutte d’eau face aux 233 millions d’abonnés à la plate-forme. Mais cette audience est très captive.

Début novembre 2022, Netflix lançait son nouvel abonnement « low cost » avec publicité. Pour 6 euros par mois, un prix bien moins élevé que l’offre classique, les utilisateurs pouvaient accéder à l’ensemble des contenus de la plate-forme. Il y a bien évidemment quelques contraintes vis-à-vis de cette formule, à commencer par la présence de publicités qui participent à son équilibre économique. Pour chaque heure visionnée, vous devez regarder entre 4 et 5 minutes de réclame. Il y a cependant deux exceptions : les contenus originaux de Netflix et les programmes pour les enfants ne contiennent pas de publicité.

Outre la présence de ces annonces, l’abonnement low cost compte d’autres limitations. Il n’est pas possible de regarder hors connexion des films et des séries (et donc de les télécharger sur un smartphone ou une tablette pour un trajet en avion, par exemple). Vous ne pouvez pas non plus regarder en Full HD les programmes. Seule la définition HD 720p est disponible. Une limitation qui devrait être supprimée. Enfin, le catalogue de films et de séries disponibles pour ces abonnés est moins complet. Cela fait quand même beaucoup de limitations. Mais si vous êtes abonnés à Netflix uniquement pour les séries et les films exclusifs, elle n’est pas incohérente.

L'offre de Netflix avec publicité a convaincu 5 millions d'utilisateurs

C’est du moins ce que semblent penser les quelques millions d’abonnés qui ont souscrit à cette offre. Jeremi Gorman, directrice de la publicité chez Netflix, a en effet annoncé que l’offre avec publicité compte 5 millions d’utilisateurs actifs six mois après son lancement. Une annonce faite lors d’une conférence en ligne organisée en marge de la traditionnelle semaine Upfront où les chaînes de télévision présentent leurs programmes aux annonceurs. Une semaine un peu particulière cette année à cause de la grève des scénaristes qui affecte la production de nombreuses séries.

Dès le mois de janvier, Netflix se disait déjà très satisfait des premiers résultats de cette offre. Mais la firme peut désormais faire un bilan plus précis. La moyenne d’âge des abonnés avec publicité est de 34 ans. Cela aidera certainement les annonceurs à choisir plus pertinemment leur cible. D’autant que Netflix affirme que ses spectateurs sont quatre fois plus susceptibles de réagir à une publicité que les utilisateurs d’autres plates-formes de streaming. Si le chiffre de 5 millions semble être une goutte d’eau face au 233 millions d’abonnés de la plate-forme au niveau mondial (soit un peu plus de 2 %), Netflix confirme que l’offre avec publicité concerne désormais 25 % des nouveaux abonnés dans les 12 pays où elle est disponible. Rappelons que l’objectif non officiel de Netflix est d’atteindre les 40 millions d’abonnés avant fin 2023.

Source : Les Échos