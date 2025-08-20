Le prix de l’Apple Watch Series 10 devient abordable grâce à cette double réduction

L'Apple Watch Series 10 fait l'objet d'une bonne affaire à saisir sur le site Rakuten. Depuis le vendeur officiel Boulanger, la montre connectée de la célèbre marque à la Pomme bénéficie d'une double réduction : une remise immédiate et une autre remise via un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette journée du mercredi 20 août 2025 seulement, Rakuten vous donne la possibilité de profiter d'une double réduction sur l'achat de l'Apple Watch Series 10. Proposée dans un coloris argent/bleu et au format 42 mm, la montre connectée de la firme de Cupertino est à 364 euros au lieu de 449 euros.

La réduction de 85 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 70 euros de la part du site e-commerce et d'une deuxième remise de 15 euros avec le coupon RAKUTEN15. Pour information, le code promotionnel doit être saisi durant l'étape du panier, dans la case prévue à cet effet.

Lancée par Apple il y a près d'un an, la Watch Series 10 associée au bon plan Rakuten convient aux tours de poignet de 130 à 200 mm. Il s'agit d'une montre connectée qui embarque un écran Retina LTPO3 OLED de 1,77 pouce avec une définition de 374 x 446 pixels et une densité de 326 pixels par pouce (ppp).

L'objet connecté de la marque à la Pomme inclut également une puce SiP S10 avec processeur bicœur 64 bits, le Neural Engine 4 cœurs, une capacité de stockage de 64 Go, le système d'exploitation watchOS 11 et une autonomie maximale estimée à 36 heures.

L'appareil dispose de plusieurs capteurs tels que la fréquence cardiaque, la température, la boussole, l'altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope et la luminosité ambiante. Pour terminer, la connectivité de la Watch Series 10 d'Apple comprend le Wi-Fi 802.11 b/g/n, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et le NFC.