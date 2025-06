La Google Pixel Watch 3 (45 mm) devient très abordable grâce à ce bon plan Amazon

Profitez de la saison estivale pour vous procurer la Pixel Watch 3 en promotion ! Actuellement, un bon plan Amazon vous permet d'avoir le modèle 45 mm de la montre connectée Google sous la barre des 300 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon Allemagne vous donne la possibilité de faire une belle affaire sur la Google Pixel Watch 3. Disponible dans un coloris noir et sa version 45 mm, la montre connectée est au prix exact de 291,84 euros au lieu de 349 euros (tarif constaté sur Amazon France).

Pour information, le tarif réduit est obtenu après avoir mis le produit au panier. Aussi, des frais de port supplémentaires de 4,90 euros seront appliqués pour une livraison en France. Au total, la Google Pixel Watch 3 (45 mm) revient alors à 298,18 euros.

Quelles sont les caractéristiques de la montre Google Pixel Watch 3 ?

Lancée par Google il y a près d'un an, la Pixel Watch 3 liée à l'offre Amazon embarque un écran AMOLED LTPO de 1,4 pouce avec une définition de 456 x 456 pixels, une résolution de 320 ppp, un verre Corning Gorilla Glass 5 3D et une luminosité maximale de 2000 nits. La montre connectée du géant Google dispose aussi d'une puce Qualcomm SW5100, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go, d'une batterie de 420 mAh et du système d'exploitation Wear OS 5.0.

Équipé du Wi-Fi et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée de 24 heures en mode Always-on ou 36 heures en mode économiseur de batterie, via une recharge rapide en USB-C. Compatible avec les smartphones Android (10.0 ou version ultérieure), la montre est résistante à l'eau et à la poussière grâce aux indices 5 ATM et IP68.

Enfin, la Google Pixel Watch 3 possède divers capteurs intégrés pour un suivi précis de la santé et de l'activité physique. On peut notamment trouver, entre autres, le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'altimètre et le capteur de température cutanée.