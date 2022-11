Honor 80 et 80 Pro officiels : les premiers smartphones avec des caméras de 160 MP

Honor vient de lancer en Chine trois nouveaux smartphones, les Honor 80 SE, 80 et 80 Pro. Les deux derniers ont une particularité de taille, puisqu’il s’agit des premiers appareils avec un capteur photo de 160 MP.

A l’occasion du lancement du Honor Magic Vs, le fabricant chinois a également présenté trois appareils, les successeurs des Honor 70. Les Honor 80 et 80 Pro apportent plusieurs nouveautés sur le marché des smartphones. Tout d’abord, le Honor 80 Pro est propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1, qui a récemment été remplacé par le Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, celui-ci est moins rapide que prévu à cause de fréquences revues à la baisse. En effet, le cœur principal Cortex-X2 fonctionne à 3,0 GHz (au lieu de 3,2 GHz), tandis que les trois cœurs Cortex-A710 Gold sont plafonnés à 2,5 GHz, contre 2,75 GHz sur d'autres téléphones équipés de la puce SD 8+ Gen 1.

De son côté, le Honor 80 utilise lui un tout nouveau processeur signé Qualcomm. En effet, le smartphone introduit le Snapdrago 782G, qui succède au très célèbre Snapdragon 778G+ que l’on retrouve dans plusieurs smartphones tels que le Nothing Phone (1). En plus des processeurs, la nouveauté principale est surtout située à l’arrière des appareils.

Une caméra de 160 MP pour les Honor 80 et 80 Pro

Les deux nouveaux smartphones d’Honor profitent d’une caméra principale de 160 MP à l’arrière, une première. Il s’agit probablement d'un recadrage de l'ISOCELL HPX 200 MP 1/1,4 pouce du Redmi Note 12 Pro. Le capteur de 160 MP ne mesure donc plus que 1/1,56 pouce. Le Honor 80 Pro a également droit à un capteur ultra grand-angle de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que le Honor 80 doit se contenter d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Au niveau des écrans, le Honor 80 Pro est équipé d’une dalle incurvée OLED de 6,78 pouces avec une définition de 2700 × 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une pilule contenant deux caméras selfies de 50 MP et 2 MP se trouve au centre. Le Honor 80, lui, mise sur un écran plus petit OLED 120 Hz de 6,67 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels. La partie selfie est assurée par une caméra frontale de 32 MP unique placée dans un poinçon central.

Les deux téléphones tournent MagicOS 7 basé sur Android 12 et sont équipés d'une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide filaire de 66 W. On aurait aimé qu’Honor dévoile ses nouveaux smartphones sous Android 13, puisque c’est ce qu’a fait vivo hier avec ses Vivo X90, X90 Pro et X90 Pro+, mais il n’en est rien.

Enfin, on peut noter que le Honor 80 SE n’est qu’une version plus modeste du Honor 80. Il a droit au même écran, mais la partie photo est légèrement différente. On retrouve une caméra principale de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 5 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Il est également propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 900, et la capacité de la batterie est revue à la baisse à 4600 mAh. Néanmoins, la recharge rapide demeure à 66 W.

Prix et disponibilité

Le Honor 80 et le Honor 80 Pro arrivent dès le 9 décembre prochain en Chine en noir, vert, bleu et rose à partir de 2699 yuans (362 euros) pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage du Honor 80. Il faut compter 3299 yuans pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

De son côté, le Honor 80 Pro débute à 3499 yuans (469 euros) dans sa configuration 8 + 256, et grimpe à 4099 yuans pour la version avec 12 Go et 512 Go. Il est rare de voir autant de RAM et de stockage dans des smartphones aussi abordables.

Il faudra probablement attendre quelques semaines avant de voir les smartphones arriver chez nous. Nous avions eu droit il y a quelques mois au Honor 70, il n’y a donc pas de raison de ne pas voir débarquer le nouveau modèle en France à l’avenir. On ne sait pas si nous aurons droit aux versions Pro et SE. Cette dernière débute d’ailleurs à un tarif encore plus accessible de 2399 yuans (321 euros) avec des coloris noir, cristal, bleu et rose.