Honor présente le Magic V, son concurrent du Galaxy Z Fold 3

Honor a officialisé le Magic V en Chine, son premier smartphone pliable. Commercialisé à partir de 1400 euros, le smartphone propose une belle fiche technique, avec un écran externe offrant la même expérience qu’un flagship classique, une plate-forme technique de haute volée et une configuration photo qui ne laisse pas indifférent. Voici une présentation détaillée.

Nous avions rendez-vous aujourd’hui avec Honor. L’ancienne filiale de Huawei organisait aujourd’hui une conférence pour présenter le Magic V. Le sujet de cette conférence n’était pas une surprise, puisque la marque avait largement éventé le secret sur les réseaux sociaux. Il s’agit bien évidemment d’un smartphone pliable avec un écran flexible. Il viendra donc naturellement concurrencer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung ou encore le Find N d’Oppo.

L’arrivée de Honor avant Xiaomi, par exemple, est très encourageant pour cette marque qui vient seulement de faire son retour avec le Honor 50. Et Honor n’hésite pas à se comparer à la concurrence pour expliquer ces choix. Le premier de ces choix est le format de son écran externe. Honor cite une étude expliquant qu’un utilisateur de téléphone pliable utilise davantage l’écran externe que l’écran principal. Ce n'est pas une surprise. Mais une confirmation est toujours bonne à prendre.

Avec le Magic V, Honor s'attaque au Galaxy Z Fold 3 de Samsung

D’où l’idée d’offrir une dalle dont le format est standard. Ici l’écran externe mesure 6,45 pouces. Et son ratio est de 21/9e comme sur n’importe quel autre téléphone. C’est un écran OLED bien sûr dont la définition est Full HD+, pour une résolution de 431 pixels par pouce. Le taux de rafraichissement est de 120 Hz et la luminosité de 1000 nits maximum. Il y a un poinçon pour un capteur selfie.

L’écran interne est lui aussi OLED. Il mesure 7,9 pouces. C’est le plus grand des écrans internes pour un smartphone type Z Fold 3. Honor compare ce téléphone à l’iPad Mini. Et c’est logique : l’écran de la tablette mesure 8,3 pouces. Soit 0,4 pouce de moins seulement. La définition est équivalente à du Full HD (2272 x 1984 pixels) pour une résolution de 381 pixels par pouce. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz et la luminosité est de 800 nits. Cela parait faible, mais Honor promet une réflectance bien inférieure à la concurrence, permettant de réduire la consommation d’énergie.

La charnière est composée de 213 pièces. Elle a été développée en interne. Et elle est formée de carbone, de zirconium et de titane. Le smartphone mesure 6,7 mm quand il ouvert et 14,3 mm quand il est fermé. Ce qui en fait l’un des smartphones pliables les plus fins (le Find N mesure 14,4 mm).

Honor Magic V : Snapdragon 8 Gen 1, batterie 4750 mAh et photo 50 MP

Sous le capot, nous retrouvons le Snapdragon 8 Gen 1, dernier chipset de Qualcomm. Il est gravé en 4 nm. Il est compatible 5G, grâce au fameux modem Snapdragon X65 avec lequel Samsung a récemment battu des records de vitesse en téléchargement. Le Magic intègre bien évidemment deux batteries. La capacité de batterie proposée par le Magic V atteint 4750 mAh, un chiffre supérieur à ce que vous pouvez trouver chez Oppo ou Samsung. Le smartphone est compatible avec la charge rapide 66 watts. Honor promet une recharge à 50 % en moins de 15 minutes.

Côté photo, nous retrouvons six éléments importants : deux capteurs selfies de 42 mégapixels, trois capteurs dans le module principal et une caméra ToF qui fait office d’autofocus laser. Les trois capteurs principaux sont des modèles 50 mégapixels. Honor joue donc la carte de l’homogénéité. Un capteur principal avec objectif ouvrant à f/1.9. Un capteur secondaire avec objectif grand-angle ouvrant à f/2.2. Et un capteur d’appoint qui ne prend pas les photos, mais améliore celle des autres. Voilà qui n’est pas banal. Nous déplorons ici l’absence de stabilisateur optique et de zoom optique.

Le prix du Honor Magic V démarre à 1400 euros

Le reste de la fiche technique est assez classique. Notez toutefois la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur la tranche, sous le bouton de mise en marche, ainsi que de deux haut-parleurs symétriques (situés également sur des tranches). L’ensemble fonctionne avec Magic UI 6.0 (basé sur Android 12), la nouvelle version de l’interface Honor. Le Magic V se décline en trois coloris : gris métallisé, noir et orange.

Deux configurations seront disponibles : 12 Go de RAM + 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le prix démarre à 9999 yuans et monte à 10999 yuans, soit un peu moins de 1400 euros pour la première et un peu plus de 1500 euros pour la seconde. Ce qui est bien plus cher que le Find N. Le lancement commercial est prévu en Chine le 18 janvier après une semaine de précommande. L’Europe ne sera logiquement pas concerné.