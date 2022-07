Prime Day : la TV 4K Xiaomi F2 passe sous la barre des 300 €

Cette offre exclusive Amazon Prime Day permet d'acheter la Xiaomi TV F2, un téléviseur 4K UHD sous la barre des 300 €. On vous dit tout sur ce bon plan et sur cette TV qui est la première dans son genre à débarquer en France.

Xiaomi commence à diversifier sa gamme de téléviseurs. Le constructeur est l'un des premiers à tenter l'expérience de FireOS directement intégré dans une TV. C'est ainsi que la Xiaomi TV F2 a démarqué en France fin mai / début juin 2022. Lancée il y a seulement quelques semaines au prix de 399 €, elle fait déjà l'objet d'une réduction de 100 € sur Amazon.

C'est une offre proposée dans le cadre du Prime Day 2022. Il faut donc être abonné pour profiter de ce bon plan. Mais comme on vous l'a déjà expliqué, vous pouvez toujours vous abonner maintenant et profiter de 30 jours d'essai gratuit. Et par ricochet de toutes les offres intéressantes du prime Day.

Revenons aux caractéristiques de la Xiaomi TV F2. Il s'agit d'une TV 4K LED de 43 pouces. Elle est également proposée dans des versions de 50 et de 53 pouces. Elles bénéficient elles aussi d'une réduction de 100 € à l'occasion du Prime Day. Leurs prix passent ainsi respectivement à 349 € et 399 €. Vous pouvez donc choisir la taille que vous souhaitez.

La Xiaomi TV F2 restitue des images de qualité grâce au HDR10 et à la gamme de couleurs étendue WCG. Sa télécommande Alexa vous permet de la contrôler à la voix, mais aussi de contrôler vos autres objets connectés compatibles. Inutile de préciser que le système FireOS intégré est très complet et dispose de la plupart des applications dont vous pourriez avoir besoin.

On y trouve notamment Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Molotov, myCanal, france.tv, pour ne citer qu'elles. Enfin, cette TV 4K de Xiaomi dispose de ports HDMI 2.1 avec la technologie ALLM pour de faibles latences.