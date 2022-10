Prime Day : le très bon OPPO Find X3 Neo est à 389 €

Belle offre à saisir chez Amazon à l'occasion de l'édition automnale du Prime Day 2022 ! Pendant les ventes flash du site e-commerce, le très bon OPPO Find X3 Neo passe sous les 390 euros.

Pour ce bon plan associé à l'Amazon Prime Day, le géant du commerce en ligne propose un très bon smartphone OPPO à prix réduit.

Au cours de l'événement commercial d'Amazon, le Find X3 Neo de la marque chinoise est vendu à 389 euros au lieu de 649,99 euros ; soit 40% moins cher par rapport au dernier prix constaté sur la plateforme. Pour information, le téléphone est éligible au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilé en même temps que les modèles Lite et Pro, le OPPO Find X3 Neo est doté d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Le téléphone est aussi équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC 2.0 65W et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche ColorOS. La partie photo est composée d'un capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OPPO Find X3 Neo.