Prime Day : jusqu’à 40% de réduction sur les produits Xiaomi sur Amazon

Xiaomi participe au Prime Day d'Amazon. La marque propose en ce moment des réductions allant jusqu'à 40% sur la boutique du géant du e-commerce. Smartphones, montres et bracelets connectés, caméra de sécurité… voici les meilleures offres.

Pendant deux jours, Amazon et ses partenaires proposent des réductions importantes sur une variété de produits. Chaque année, le Prime Day permet aux abonnés du service Prime de bénéficier de promotions exclusives. Cette année, l'événement se déroule les 12 et 13 juillet. Dans cet article, nous avons rassemblé pour vous tous les bons plans disponibles sur les produits de Xiaomi. Plusieurs smartphones font notamment partie de cette sélection.

Vous pouvez par exemple profiter de 35% de réduction sur le Xiaomi Poco F3 qui est à 259 euros au lieu 399,90 euros dans sa version avec 256 Go de RAM. Malgré son prix accessible, ce smartphone est très proche des modèles haut de gamme. Vous avez également le tout dernier bracelet connecté de Xiaomi, le Mi Band 7 à 46,99 € au lieu de 69,99 €. Voici sans plus tarder les meilleurs bons plans Xiaomi du Prime Day.

Le top des bons plans Xiaomi du Prime Day 2022

Smartphones Xiaomi

Les objectés connectés Xiaomi

Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans sur les produits Xiaomi dans le cadre du Prime Day. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre article sur les meilleures promos du Prime Day sur les appareils Amazon. Enfin, si vous voulez profiter des bons plans et que vous n'êtes pas abonné, on vous explique ici comment le faire gratuitement.