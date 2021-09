Bose QuietComfort 45 : meilleure autonomie et réduction de bruit avancée, vendu 350 euros

Bose remplace ses QuietComfort 35 II par un nouveau casque supra-aural sans fil avec réduction de bruit active : le QuietComfort 45. Ce nouvel accessoire audio propose plusieurs améliorations. Et quasiment toutes concernent, plus ou moins directement, la réduction de bruit active. La sortie est prévue le 30 septembre au prix de 350 euros.

Bose a mis à jour son casque supra-aural sans fil à réduction de bruit active. Le QuietComfort 35 II, sorti en 2017, est remplacé par le QuietComfort 45. Le positionnement de ce nouvel accessoire est quasiment identique à celui de son prédécesseur : un casque haut de gamme qui se veut être le concurrent direct de la référence premium du segment : le casque Sony, ici le fameux WH-1000XM4 sorti en juin 2021.

Plusieurs nouveautés séparent le QuietXomfort 35 II et le QuietComfort 45. Et toutes ces nouveautés concernent, plus ou moins directement, la réduction de bruit active. L’amélioration la plus significative est l’autonomie. Elle est désormais de 24 heures avec réduction de bruit active (volume sonore à 50 %). Ce qui est très bien. La recharge a également été optimisée, puisqu’il suffit de 15 minutes pour obtenir 3 heures d’autonomie et 150 minutes pour une charge complète.

QuietComfort 45 : Bose améliore la réduction de bruit active

Le casque profite également d’une réduction de bruit active plus fine et plus réactive. Elle propose deux modes différents : Quiet et Aware. Le premier est une réduction de bruit totale, qui met l’accent sur les fréquences médiums qui pullulent dans les endroits bruyants, comme les bureaux, les restaurants, en extérieur ou dans les transports. Le deuxième est similaire au mode transparence que vous retrouvez dans d’autres casques qui permet d’écouter les bruits ambiants.

Autre nouveauté apportée par ce nouveau casque, la prise en charge du standard Bluetooth 5.1 pour la communication sans fil (et l’appairage multipoint pour passer facilement d’un appareil à un autre) et USB type-C pour la connexion filaire (notamment pour la recharge). Le casque s’accompagne d’une application iOS et Android qui permet de personnaliser son profil audio en fonction des préférences de chacun.

Le QuietComfort 45 de Bose semble être une belle solution concurrente à celle de Sony. Il faudra bien évidemment le confirmer une fois l’accessoire sur les oreilles. Notez que le produit sera en vente au prix de 350 euros (à un centime près). La date de sortie commerciale est fixée le 30 septembre. Mais les précommandes ont d’ores et déjà démarré.