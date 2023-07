Découvrez les nouvelles tablettes Acer Iconia TAB P10 et M10 à moins de 250€

Acer a récemment lancé une toute nouvelle gamme de tablette : les Iconia TAB P10 et M10. Aussi bien adaptées aux familles qu’aux étudiants, elles proposent un grand écran, sont puissantes et offrent une grande capacité de stockage, ceci pour moins de 250€ ! Découvrez en plus ci-dessous.

D’après un sondage GFK, les tablettes ont représenté 35% des ventes dans le secteur informatique en France en 2022. Si le succès de cet appareil s’est quelque peu calmé avant la crise du covid, cela fait plusieurs années que la tablette est revenue en force dans les foyers.

Entre le PC et le smartphone, elle vous accompagne dans tous vos loisirs, est parfaite pour étudier et peut même vous aider à télétravailler. Et si les tablettes les plus connues coûtent plus de 1000€, il est toujours possible de trouver des pépites à prix mini.

Les tablettes Acer Iconia TAB P10 et M10 : entre efficacité et polyvalence

C’est notamment le cas des nouveautés Acer : les tablettes Iconia TAB P10 et M10. Destinées aux familles comme aux étudiants et aux salariés, elles s’adaptent à toutes les activités et bénéficient en prime de superbes offres :

La tablette Acer Iconia TAB P10, accompagnée de sa coque de protection, est disponible chez Boulanger avec 12% de réduction, soit à 219€ au lieu de 249€.

La tablette Acer Iconia TAB M10, protégée par son bumper, est disponible chez Electro Dépôt pour 198,97€ ou pour 5 x 41,68€ (coût de financement de 9,43€).

Avec ces 2 nouvelles tablettes, Acer fait fort et propose des appareils aussi puissants que polyvalents. Elles sont dotées d’un grand écran (10,4” 2K pour la P10 et 10,1” pour la M10) et proposent Android 12 avec des fonctionnalités variées. Côté performances, elles proposent un processeur MediaTek Kompanio 500 Octa-Core, 6Go de RAM et 128Go de stockage flash eMMC.

Regarder des photos et des vidéos en haute résolution, jouer à des jeux en ligne, trier ses mails ou encore accéder à vos applications préférées, vous pouvez tout faire ou presque avec les nouvelles Acer Iconia TAB P10 et M10, et ce, durant toute la journée.

Elles intègrent en effet une batterie de 6000 mAh pour jusqu’à 10h30 d’autonomie en lecture vidéo. Enfin, elles proposent toutes les deux un capteur photo arrière de 8Mpx avec mise au point automatique, ainsi qu’un capteur frontal de 5Mpx pour des selfies et des appels vidéo de haute qualité.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Acer.