Voici une très belle affaire à saisir sur le site Darty ! En ce moment, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech effectue une remise de près de 40 % sur l'achat d'un pack Google incluant le smartphone Pixel 8 Pro (256 Go) et les écouteurs Pixel Buds Pro.

Alors qu'il est toujours possible d'acquérir le modèle 128 Go du Pixel 8 Pro à moins de 600 euros chez Orange, la version 256 Go du smartphone de Google disponible sous forme de pack fait l'objet d'un bon plan sur le site Darty.

À quelques heures de la fin de l'édition printanière des French Days 2024, Darty vous permet d'avoir le Google Pixel 8 Pro (256 Go) avec des écouteurs Pixel Buds Pro à exactement 829 euros au lieu de 1329 euros. Cela représente une remise immédiate de 500 euros, soit 38 % de réduction. En sachant que les écouteurs sont à 169 euros chez Darty, le smartphone vous revient donc à 660 euros.

Pour rappel, le Pixel 8 Pro de Google est doté d'un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose également d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'une batterie de 5050 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 14.

À propos de la partie photo/vidéo, on trouve un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), un capteur telephoto de 48 MP et un capteur frontal de 10,5 MP. Quant à la connectivité du téléphone, celle-ci est composée de la norme Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Pour plus d'informations, retrouvez notre article consacré au test du Google Pixel 8 Pro.