Prime Day : Amazon propose la Google Pixel Tablet (256 Go) à prix cassé

Voici une belle offre à saisir sur la Pixel Tablet de Google ! Pour son Prime Day, Amazon propose une réduction de 45 % sur le modèle 256 Go de la tablette de la firme de Mountain View.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Pixel Tablet a récemment soufflé sa deuxième bougie. À cette occasion, Amazon a pris la décision de casser le prix de la tablette de Google. Disponible en deux coloris au choix, l'appareil de la firme de Mountain View passe de 729,99 euros à 399 euros grâce à une remise immédiate de 45 % de la part du géant américain du commerce en ligne. Pour information, l'offre promotionnelle s'applique dans le cadre du Prime Day 2025 et est réservée aux membres du programme Amazon Prime.

Lancée au cours du printemps 2023, la Google Pixel Tablet est équipée d'un écran tactile LCD de 10,95 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, une densité de 276 ppp, un format 16:10, une luminosité de 500 nits et un revêtement antitâche.

Compatible avec les stylets USI 2.0, la tablette liée à l'offre Amazon dispose d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Google Tensor G2 et du système d'exploitation Android. Enfin, les futurs acquéreurs de la Pixel Tablet de Google auront l'occasion de profiter d'un port USB Type-C 3.2, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, de divers capteurs, d'une caméra frontale de 8 MP et d'une caméra arrière de 8 MP.