Galaxy Tab A9+ (128 Go) : la tablette Samsung est à prix cassé grâce à cette offre Amazon

La Galaxy Tab A9+ fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Amazon. Au cours du Prime Day, la tablette Samsung proposée dans sa version 128 Go et fournie avec un chargeur secteur offert bénéficie d'une réduction non négligeable de 80 euros.

En tant que membre du programme Prime d'Amazon, vous pouvez profiter d'une jolie promotion sur la Galaxy Tab A9+ à l'occasion du Prime Day 2025. Affichée en temps normal à 299,90 euros, la tablette Samsung incluant 128 Go d'espace de stockage et accompagnée d'un chargeur secteur offert voit son prix diminuer à 219,90 euros par l'intermédiaire d'une remise de 80 euros. Celle-ci est effectuée automatiquement, il n'y a pas de coupon de réduction à appliquer.

Pour rappel, la Galaxy Tab A9+ est dotée d'un écran TFT LCD de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels et une densité de près de 206 ppp. La tablette tactile Samsung liée à l'offre Amazon est aussi équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD non fournie) et de quatre haut-parleurs.

L'ensemble est alimenté par une batterie de 7040 mAh avec charge rapide et fonctionne sous le système Android 13 avec une interface One UI. Concernant la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 5 MP.

La connectivité de la tablette est assurée par la présence d'un port USB type C, d'une prise casque, de la reconnaissance faciale, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5. Enfin, la Galaxy Tab A9+ de Samsung mesure 257.1 x 168.7 x 6.9 mm et affiche un poids de 480 grammes.