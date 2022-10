Prime Amazon : baisse de prix sur le Pass Ligue 1 Annuel

Au cours d'une durée limitée, Amazon donne la possibilité à ses membres Prime de bénéficier d'une réduction de 30 euros sur le Pass Ligue 1 Annuel. Toutes les informations de ce deal sont à lire dans la suite de l'article.

Quelques jours avant les ventes flash exclusives Prime des 11 et 12 octobre prochains, Amazon propose à ses membres Prime de profiter d'une baisse de prix sur le Pass Ligue 1 Annuel.

Jusqu'au mardi 22 novembre 2022, pour la saison 2022/2023 de Ligue 1, les membres du service Prime ont la possibilité de souscrire au Pass Ligue 1 pour un prix annuel de 69 euros au lieu de 99 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au prix de base constaté en juillet 2022.

Pour information, 80% des matchs de Ligue 1 de football de chaque journée sont diffusés en exclusivité sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Au cours d’un week-end classique, cela inclut des matchs le vendredi à 21 heures, le samedi à 17 heures et le dimanche à 13 heures, 15 heures et 20h45, avec quelques journées de championnat en milieu de semaine durant la saison. Prime Video diffuse aussi le multiplex de Ligue 2 et 8 des 10 matchs de chaque journée. Cela correspond aux rencontres du samedi à 19 heures.

Enfin, les clients éligibles qui ne sont pas membres Prime peuvent commencer un essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime, ou souscrire à un abonnement de 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. Quant aux étudiants, ils peuvent bénéficier de Prime Student, l’offre étudiante Amazon Prime comprenant un essai offert de 90 jours puis 24 euros l'année.