GeForce Now : le service de cloud gaming débarque sur les Smart TV LG

Le GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, va débarquer sur les Smart TV de LG. Les téléviseurs de la marque seront les premiers à être nativement compatibles avec le GeForce Now. Dans un premier temps, seuls les modèles de la gamme LG 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell TV.

Nvidia et LG l'avaient promis du CES 2021 en janvier 2021 et c'est désormais chose faite. En effet, le GeForce Now débarque officiellement sur les Smart TV du constructeur via une application WebOS, disponible depuis le LG Content Store. Comme le précise LG, l'appli est pour l'instant en version bêta et elle sera uniquement accessible sur les modèles LG 4G OLED, QNED Mini LED et NanoCell 2021 dans 80 marchés.

“L'application permettra aux propriétaires de téléviseurs LG compatibles de profiter instantanément de plus de 35 jeux en free-to-play avec une simple manette compatible, sans matériel supplémentaire”, explique le constructeur dans un communiqué officiel. Dans cette liste, on retrouve des titres populaires comme Rocket League et Destiny 2, mais aussi des jeux récents comme Marvel's Guardians of The Galaxy ou encore Crisys Remastered Trilogy.

Les jeux du GeForce Now en 1080p 60 FPS directement sur les TV LG

Précisons toutefois que les jeux seront affichés uniquement en 1080p et 60 FPS, la 4K 60 FPS étant réservé au boitier Shield TV de Nvidia. Dommage, surtout quand on sait que les derniers modèles de Smart TV LG offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le tout en définition 4K. Il faudra probablement attendre une mise à jour de l'appli pour exploiter pleinement les capacités de ces téléviseurs avec le GeForce Now.

“L'association puissante de GeForce Now et de la TV LG OLED va permettre une immersion dans le jeu à son meilleur. Les Pixel auto-éclairés de LG OLED garantissent les couleurs les plus vives et les noirs les plus profonds pour rendre les environnements et les personnages de jeu plus réalistes que jamais”, assure LG.

Comme le détaille LG, le déploiement de l'application GeForce Now se fera de manière progressive sur les TV compatibles. À ce sujet d'ailleurs, le constructeur donnera la liste complète des modèles compatibles “à une date ultérieure”, sans en dire davantage. Pour rappel, Google Stadia doit également débarquer sur les Smart TV LG, mais pour l'instant l'entreprise sud-coréenne n'a pas encore partagé d'informations à ce sujet.