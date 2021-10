GeForce Now : jouer en streaming sur une RTX 3080 double le prix de l’abonnement

Nvidia a présenté aujourd’hui un nouvel abonnement pour GeForce Now, son service de jeu en streaming. Cette offre est commercialisée 99 euros pour six mois. Son principal atout : vous faire jouer sur des serveurs équipés de la surpuissante GeForce RTX 3080, débloquant ainsi une nouvelle qualité visuelle : le Quad HD+ à 120 images par seconde. Autre exclusivité de cet abonnement : jouer en 4K en HDR sur la Shield TV.

Il y a un an et demi, Nvidia présentait GeForce Now, un service de jeu en streaming pas tout à fait comme les autres. Il offre la possibilité de jouer à distance à des jeux dont vous êtes le propriétaire. Si vous avez acheté sur Steam, GOG ou encore l’Epic Game Store l’un des titres compatibles, vous pouvez le lancer sur une machine virtuelle et y jouer à distance. Vous pouvez ainsi jouer à un jeu AAA sur une tablette, un smartphone, un Chromebook ou tout autre appareil doté d’un navigateur web.

Plus d’un millier de jeux sont officiellement compatibles. Et de nouveaux titres sont ajoutés à cette liste toutes les semaines. Les récents Far Cry 6, Crysis Remastered ou encore New World d’Amazon sont déjà pris en charge. D’ailleurs, Nvidia annonce qu’EA Play devient compatible avec GeForce Now, venant s’ajouter à Ubisoft Connect. Mais ce n’est pas la seule nouveauté du service. En effet, la firme américaine dévoile un nouvel abonnement à son service : GeForce Now RTX 3080. Voilà qui va faire plaisir aux gamers.

Des RTX 3080 dans les Superpods de GeForce Now

En effet, Nividia annonce avoir installé des RTX 3080 dans certains de ses serveurs dédiés à GeForce Now. Ce ne sont pas des GeForce identiques à celles que vous retrouvez dans le commerce, mais des versions customisées pour fonctionner dans des supercalculateurs. Des serveurs appelés « SuperPod ». Plusieurs centres seront installés dans le monde (il y en aura un à Paris, bien sûr) afin de garantir une latence réduite. Selon Nvidia, la latence moyenne est de 56 ms pour les parties jouées en streaming sur une RTX 3080, contre 81 ms actuellement. Rappelons que les serveurs actuels sont équipés de GeForce RTX 2080.

Il y a plusieurs avantages à intégrer ces cartes dans les serveurs de GeForce Now. D’abord, passer à la RTX 3080 ouvre la porte à une nouvelle définition. Fini le Full HD à 60 images par seconde. Si votre connexion et votre équipement le permettent, la définition maximale de GeForce Now passe au Quad HD (1440p) à 120 images par seconde. Que ce soit sur PC ou sur Mac, puisque Safari est désormais compatible, en plus de certains navigateurs Windows. Et ce n’est pas tout, puisque les RTX 3080 sont compatibles Adaptative Sync afin d’adapter le flux vidéo à la fréquence de rafraichissement de l’équipement du joueur, afin d’améliorer la fluidité et réduire les scintillements.

Un nouvel abonnement à 99 euros pendant 6 mois

Bien sûr, tout cela a un coût. Pour profiter de GeForce Now avec la RTX 3080, il vous faut accéder à une nouvelle formule commercialisée à 99 euros, contre 49 euros pour l’abonnement actuel (prix qui avait été revue à la hausse en début d'année). Cela veut dire que vous devrez payer le double pour pouvoir profiter des belles performances promises par Nvidia. Ce ne sera évidemment pas le seul. D’abord, les abonnés RTX 3080 seront les seuls à accéder aux serveurs équipés de ces cartes. Ensuite, la durée maximale de la partie passe à 8 heures au lieu de 6 heures. Sans oublier l’amélioration de la définition.

Notez aussi que les propriétaires d’une Shield TV qui sont aussi abonnés à l’offre RTX 3080 pourront jouer sur leur boitier en 4K HDR… Bien sûr, tout cela est conditionné à la qualité de votre connexion. Fibre conseillée. ADSL prohibée. Mais compatibilité 5G annoncée. Notez aussi que les smartphones compatibles avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pourront faire tourner GeForce Now à plein régime ! Yeah !

Ouverture des précommandes le 21 octobre 2021

Le lancement est prévu aux États-Unis en novembre, tandis que les Européens devront attendre le mois de décembre pour pouvoir s’y connecter. Notez que l’accès à ce nouvel abonnement fait l’objet d’une campagne de préinscription, car les places sont limitées. Et les membres Fondateurs et Prioritaires sont les premiers à pouvoir s’inscrire dès aujourd’hui, 21 octobre 2021. Les autres devront attendre quelques jours… si des places sont encore disponibles.

Il n’est pas obligatoire de payer quoi que ce soit pour en profiter. D’abord, le service est compatible avec une grosse centaine de jeux gratuits très populaires, dont Fortnite, Apex Legends, Destiny 2, etc. Ensuite, les utilisateurs peuvent jouer aux titres offerts par l’Epic Game Store (une trentaine de jeux). Enfin, certains éditeurs offrent l’accès à quelques jeux le week-end. C’est notamment le cas d’Ubisoft. N’oublions pas non plus que GeForce Now compte une offre gratuite… même si celle-ci est très limitée.