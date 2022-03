GeForce Now : Nvidia lance un abonnement mensuel pour son forfait avec une RTX 3080

NVIDIA facilite l'essai de la version la plus haut de gamme de son service de streaming de jeux GeForce Now. Il y a maintenant une option de paiement mensuel pour le forfait comprenant une GeForce RTX 3080.

GeForce Now a été mis à jour et NVIDIA a fait une annonce spéciale sous la forme d'un nouveau niveau d'abonnement. Désormais, les membres qui veulent essayer la légendaire RTX 3080 pourront payer un abonnement d'un mois à partir de 19,99 euros. La formule RTX 3080 vous permet de jouer à des jeux en cloud gaming à une définition 1440p et à 120 images par seconde, soit le plus haut niveau de performances.

Pour rappel, GeForce Now est le service de cloud gaming de Nvidia. Il est capable d'émuler l'expérience de jeu sur un PC de bureau de milieu ou de haut de gamme sur n’importe quel appareil compatible. Ce service d'abonnement permet aux joueurs les moins fortunés à jouer aux jeux qu'ils aiment sans dépenser des milliers de dollars dans un PC gaming, ou à ceux qui veulent jouer en déplacement de continuer de leur catalogue où qu’ils soient.

Nvidia veut faire le plein de nouveaux abonnés avec un abonnement plus flexible

Auparavant, les joueurs qui voulaient essayer GeForce Now avec une RTX 3080 étaient obligés de dépenser 99,99 euros pour 6 mois d’abonnements, mais peuvent désormais s’abonner pendant seulement un mois. Les deux autres formules gratuites et Prioritaires n’ont, elles, pas bougé. Il vous est toujours possible de souscrire au forfait prioritaire pour 9,99 euros par mois ou à 49,99 euros pendant 6 mois.

Grâce à cet abonnement plus flexible qui vous permet de tester GeForce Now seulement un mois avec une RTX 3080, Nvidia espère bien conquérir le cœur de nouveaux abonnés. Le géant américain affirme que sa technologie à latence ultra-faible, qui jouit d'une excellente réputation, peut rivaliser avec les machines dotées du matériel GPU en local, à condition que votre connexion Internet soit suffisamment rapide pour supporter le flux.

GeForce Now est une excellente alternative pour les gamers qui n’arrivent pas à mettre la main sur une vraie RTX 3080, ou qui souhaitent profiter des derniers titres du moment même pendant leurs déplacements. Le service a récemment accueilli deux nouveaux jeux, Distant Worlds 2 ainsi qu’une extension d'Assassin's Creed Valhalla intitulée Dawn of Ragnarök.

Source : Nvidia