GeForce Now : la 4K arrive enfin sur Windows et macOS

Jusqu'alors accessible uniquement via la Nvidia Shield, le streaming en 4K 60 FPS est désormais disponible sur Windows et sur macOS. Pour ce faire, Nvidia exploite sa technologie DLSS, directement depuis le cloud. Notez que l'entreprise agrandit également la liste des smartphones qui peuvent streamer en 120 Hz.

Avec le GeForce Now, Nvidia offre l'une des meilleurs services de cloud gaming du marché. Lancé officiellement en février 2020, la plateforme propose de jouer aux jeux que vous possédez sur une machine directement hébergé sur le cloud. Une solution idéale pour les joueurs qui n'ont pas une configuration suffisamment robuste pour faire tourner les derniers titres correctement. Et autant dire qu'avec la pénurie actuelle de cartes graphiques, le GeForce Now s'est imposé sans mal comme une alternative de choix.

Depuis se débuts, le GeForce Now a amélioré son offre en proposant notamment un abonnement RTX 3080, qui permet de jouir de toute la puissance du dernier GPU de Nvidia. Via cette formule, les joueurs peuvent disposer d'une résolution pouvant monter jusqu'en 1440p, le tout en 120 images par seconde. Cette résolution pouvait d'ailleurs grimper jusqu'en 4K, à condition d'être propriétaire d'une Nvidia Shield TV sous Android 11.

Le streaming 4K/60FPS enfin disponible sur Windows et macOS

Sachez que ce n'est désormais plus le cas, puisque Nvidia vient de confirmer la prise en charge du streaming 4K et 60 FPS sur Windows et macOS. Bien évidemment, il faudra être abonné à la formule RTX 3080 pour en profiter. “Le streaming 4K est boosté par Nvidia DLSS, une technologie de rendu par IA révolutionnaire qui augmente les performances graphiques en utilisant des processeurs AI Tensor Core dédiés sur les GPU RTX”, ajoute Nvidia.

Ce n'est pas la seule annonce de Nvidia. En effet, le constructeur explique également avoir agrandit la liste des smartphones compatibles avec le streaming en 120 Hz. Désormais, les abonnés RTX 3080 et propriétaires d'un Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ou d'une OnePlus 9 Pro pourront jouer à leur jeu préféré en 120 images par seconde. Pour rappel, cette liste contenait déjà tous les modèles de Galaxy S21, les Galaxy Note 20, les Asus ROG 5, le Google Pixel 6 Pro sans oublier les Xiaomi Mi 11 et Mi 10.

Source : Nvidia