WhatsApp fait sauter la barrière de la langue grâce à cette nouvelle fonctionnalité bien pratique

WhatsApp déploie une option très utile si vous avez l’habitude d’échanger avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que vous. En seulement quelques clics, elle vous permettra de faire sauter la barrière de la langue.

Exprimer clairement une attente ou même ce que l’on ressent n’est pas toujours chose aisée, rien que dans notre propre langue. Alors imaginez devoir le faire dans une langue que vous ne maîtrisez pas (ou du moins pas totalement) ?

Avec ses 3 milliards d’utilisateurs dans plus de 180 pays, WhatsApp sait à quel point la barrière de la langue peut représenter un sérieux handicap. C’est pourquoi l’application intègre désormais une solution simple et rapide pour vous aider à communiquer : la traduction des messages.

WhatsApp lance la traduction des messages

Alors qu’il travaille sur une option visant à rendre les conversations de groupe moins envahissantes, WhatsApp a annoncé le 23 septembre qu’il lançait une nouvelle fonctionnalité très utile sur Android et iOS : la traduction des messages. Si l'un de vos interlocuteurs vous envoie un message dans une autre langue que la vôtre, vous pouvez désormais appuyer longuement dessus, puis sélectionner la nouvelle option disponible Traduire. Vous devez ensuite choisir la langue cible ou source du message à traduire, puis la télécharger afin de l’enregistrer en vue de prochaines traductions.

Vous pourrez en bénéficier à la fois dans vos discussions individuelles, dans les groupes, mais aussi dans les chaînes de l’onglet Actus. Sur Android, vous aurez la possibilité d’activer la traduction automatique pour l’ensemble d’un fil de discussion : chaque message entrant dans cette conversation sera ainsi traduit.

Dans la perspective de protéger la confidentialité de vos conversations, WhatsApp ne pourra pas voir ce qui y est traduit : le processus de traduction se fait uniquement en local, sur votre appareil. Pour le moment, cette fonctionnalité prend en charge seulement 6 langues sur Android – à savoir l’anglais, l’espagnol, l’hindi, le portugais, le russe et l’arabe –, contre 19 sur iOS. WhatsApp indique qu’il élargira son offre par la suite, mais ne mentionne pas ses applications Windows et Mac.

Si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité dans vos discussions WhatsApp, n’hésitez pas à vérifier si une mise à jour de l’application n’est pas disponible. Autrement, encore un peu de patience : WhatsApp précise que le déploiement sera progressif.