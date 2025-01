Votre PC Windows 10 n’est pas compatible Windows 11 ? Un expert en sécurité recommande d’installer Linux

Avec la fin des mises à jour de sécurité pour Windows 10, un expert conseille d'installer une distribution Linux sur son PC s'il n'est pas possible de passer à Windows 11.

Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. À partir de cette date, les PC sous Windows 10 ne recevront plus de mises à jour de fonctionnalités ou de sécurité. La filiale allemande de la firme de sécurité ESET prévient que l'on est en train de se diriger vers un fiasco sécuritaire.

“Nous conseillons fortement à tous les utilisateurs de ne pas attendre jusqu'en octobre, mais de passer immédiatement à Windows 11 ou de choisir un système d'exploitation alternatif si votre appareil ne peut pas être mis à jour vers le dernier système d'exploitation Windows”, écrit Thorsten Urbanski, expert en sécurité informatique d'ESET.

Les cybercriminels attendent avec impatience la fin du support de Windows 10

Les failles de sécurité nouvellement découvertes ne seront plus comblées, rendant les appareils plus vulnérables aux logiciels malveillants et aux cyberattaques. Les données sensibles telles que les coordonnées bancaires et les mots de passe seront plus faciles d'accès pour les pirates. “Les utilisateurs s'exposent à des risques de sécurité importants et se rendent vulnérables à de dangereuses cyberattaques et à des pertes de données”, affirme-t-il.

Si votre PC n'est pas compatible avec Windows 11 et que vous ne souhaitez pas forcer son installation par peur d'endommager votre ordinateur, Thorsten Urbanski recommande d'installer une distribution Linux plutôt que de rester sur Windows 10, alors que Microsoft va faire payer les particuliers comme les entreprises pour continuer à recevoir des patchs de sécurité.

“La situation est plus dangereuse que lorsque le support de Windows 7 a pris fin début 2020”, ajoute ESET. “Même avant la date officielle, fin 2019, seulement 20 % environ des utilisateurs utilisaient encore Windows 7. Plus de 70 % utilisaient déjà le nouveau Windows 10”, est-il précisé.

L'adoption de Windows 11 est bien moins élevée aujourd'hui. En Allemagne, 32 millions d'ordinateurs Windows fonctionneraient encore sous Windows 10, soit approximativement 65 % de tous les PC des foyers allemands. Les parts de marché de Windows 11 n'atteindraient que 33 %. “La situation actuelle est extrêmement dangereuse. Les cybercriminels connaissent très bien ces chiffres et n’attendent que le jour où le support prendra fin”, estime Thorsten Urbanski.

Source : ESET