PS5 : les éditions limitées du 30e anniversaire se revendent déjà à prix d’or, les scalpers sont de retour

Sony a mis en vente ce matin de nouvelles éditions spéciales de ses PS5 à l’occasion du 30e anniversaire de la marque. Et comme on s’en doutait, les scalpers étaient bien sûr aussi au rendez-vous.

C’était ce matin que Sony a lancé les précommandes de ses éditions 30 ans de la PS5. Comme on s’y attendait, les différents packs ont été commercialisés à des tarifs beaucoup plus élevés que les versions originales à cause de leur nouveau design, et sont surtout sorties en quantités très limitées.

Comme à chaque nouvelle vente, il fallait s’attendre à voir une grande partie des stocks subtilisée par les scalpers, ces experts utilisant parfois des robots qui commandent le plus d’exemplaires possible dans le but de les revendre ensuite. Une fois n’est pas coutume, ceux-ci ont à nouveau réussi à s’emparer d’une bonne partie des stocks, et certains sont même déjà passés à l’étape suivante : la revente à prix d’or.

Les PS5 des 30 ans sont disponibles à des prix stratosphériques

Parmi les packs mis en vente par Sony ce matin, on pouvait retrouver un tout nouveau pack PS5 Pro à pas moins de 1099,99 euros, mais également la version Pro classique à 799 euros, la version Slim à 499,99 euros, la manette Dual Sense à 79,99 euros, la manette Dual Sense Edge à 249,99 euros ainsi que le PlayStation Portal à 239,99 euros. Tous seront livrés à partir du 21 novembre prochain.

Sur Ebay ou Leboncoin, certains chanceux qui ont pu se procurer un exemplaire s’en donnent déjà à cœur joie. Des PS5 Pro sont proposées à des prix exorbitants, jusqu’à plus de 10 000 euros pour certaines. Les manettes, elles, sont aussi disponibles à plusieurs centaines d’euros. De quoi donner des sueurs froides aux retardataires qui n’ont pas pu commander sur le site officiel, mais qui voulaient vraiment un exemplaire.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs expriment déjà leur agacement de n’avoir pas réussi à commander. Certains se demandent d’ailleurs si Sony ne devrait pas mettre en place une sorte de loterie, une stratégie souvent pratiquée au Japon, qui permet à tout le monde d’être sur le même pied d’égalité pour les précommandes d’un nouvel appareil.