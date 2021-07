Pokémon : Netflix prépare une série en live-action dans le style de Détective Pikachu

Netflix travaille sur une série en live-action, c’est-à-dire avec de vrais acteurs, dans l’univers de Pokémon. Elle n’est pour le moment qu’au stade de projet, mais elle se rapprocherait de l’ambiance de Détective Pikachu, première adaptation filmique (et réussie) de la licence.

La licence Pokémon ne s’est jamais aussi bien portée. 25 ans après sa création, elle dispose de toujours autant de fans et les produits dérivés sont légion. Netflix pourrait miser dessus prochainement avec la mise en chantier d’une série en live-action, c’est-à-dire avec de vrais acteurs.

Variety indique en effet que la plateforme de streaming commence déjà à plancher sur le sujet. Pour le moment, le projet n’est qu’au stade embryonnaire, mais le site précise que Joe Henderson écrira et produira ce contenu. L’homme connait son métier, puisqu’il officie déjà au même poste sur la série Lucifer (Netflix aussi), qui se terminera cette année.

L’idée d’une série live n’est pas aberrante, surtout que la licence a déjà brillé sur ce segment avec Détective Pikachu, sorti en 2019. Alors que personne ne l’attendait, le film avec Ryan Reynolds a offert un spectacle efficace, divertissant et surtout respectueux de la licence. Variety précise que la série pourrait adopter la même approche.

Netflix mise sur le jeu vidéo

Netflix n’est plus seul au monde sur le marché du streaming. Disney+, Amazon, HBO Max… des nouvelles plateformes qui ont toutes un point commun : elles sont ambitieuses et misent sur des licences fortes pour s’imposer. Sur ce segment, Disney+ est bien évidemment le roi avec des séries Marvel ou Star Wars comme The Mandalorian ou Loki.

Dans son histoire, Netflix a toujours privilégié les contenus originaux aux licences, mais les choses pourraient changer à l’avenir. La plateforme a en effet trouvé un nouvel eldorado : le jeu vidéo. Plusieurs séries (live ou animées) sont actuellement en chantier, comme Splinter Cell, Resident Evil, Tomb Raider, The Division… Nous avons déjà eu le droit à des séries animées Castlevania ainsi qu’à une série live The Witcher. Certes, cette dernière adapte les livres, mais elle surfe surtout sur la popularité des jeux vidéo.

Bref, Netflix devrait continuer dans cette voie et la série Pokémon pourrait l’y aider. Pokémon, ce sont des millions de fans à travers le monde et autant d’abonnés potentiels. Bien évidemment, le projet n’est qu’à ses débuts et nous ne devrions pas le voir arriver avant 2022 grand minimum.

