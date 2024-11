POCO F5 : le modèle 12/256 Go de l’excellent smartphone est à moins de 300 €

Très belle offre à saisir sur l'excellent POCO F5 ! Chez Amazon, le smartphone 5G incluant 12 Go de RAM passe sous la barre des 300 euros à l'occasion d'une vente flash.

C'est dans le cadre d'une offre à durée limitée qu'Amazon propose à ses clients de s'offrir le POCO F5 moins cher. Disponible dans un coloris noir, le smartphone de Xiaomi avec 12 Go de RAM est à 299,90 euros au lieu de 349,90 euros. Cela fait une remise immédiate de 50 euros par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. Aussi, l'article possède une garantie de deux ans.

Commercialisé en même temps que le POCO F5 Pro, la version de base du F5 est un smartphone doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le téléphone embarque également une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge turbo à 67 W, un espace de stockage de 256 Go, le processeur Snapdragon 7+ Gen 2 et le système d'exploitation mobile Android lié la surcouche MIUI.

La partie APN du POCO F5 dispose d’un triple capteur arrière incluant une caméra principale de 64 MP, une caméra ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur selfie de 16 MP. Pour terminer, la connectivité du smartphone est essentiellement constituée d'un capteur d'empreintes digitales, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS et de la norme Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article lié au test du Xiaomi POCO F5.