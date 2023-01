Call of Duty, FIFA 23 : voici les jeux les plus téléchargés sur le Playstation Store en 2022

Sony vient de dévoiler la liste des jeux les plus téléchargés sur le Playstation Store durant l'année 2022, sur PS5 et sur PS4. Sans surprise, FIFA 23 occupe toujours la pole position, suivi de près par un autre mastodonte : un certain Call of Duty Modern Warfare 2.

La semaine dernière, Sony a dévoilé la liste des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en décembre 2022. Logique donc de voir débarquer ce mercredi 18 janvier 2023 le classement annuel des meilleures ventes sur la boutique en ligne du constructeur sur toute l'année 2022.

“Les grosses productions côtoient ici d'excellents jeux indépendants, mais quelques surprises émaillent ces classements, avec notamment des classiques qui ont réussi à se hisser parmi les poids lourds sortis en 2022″, résume la marque nippone sur son blog officiel.

FIFA 23 et Call of Duty sont les rois des ventes sur le PS Store

Alors justement, quels sont les jeux qui ont cartonné sur PS5 l'an passé ? Sans surprise, on retrouve en pole position FIFA 23. Le dernier épisode de la célèbre simulation de football d'EA a connu un succès immédiat dès son lancement à la fin septembre 2022. Pour preuve, le titre a explosé un record avec 10,3 millions de joueurs dès sa première semaine d'exploitation.

On trouve ensuite sur la seconde marche du podium un autre poids lourds vidéoludique, à savoir le roi de FPS Call of Duty : Modern Warfare 2. Entre sa campagne solo haletante, son mode multijoueur complet et l'introduction de Warzone 2, il n'a pas fallu longtemps pour que le titre d'Activision fasse exploser les compteurs. En novembre 2022, on comptait pas moins de 25 millions de joueurs sur le mode Battle Royale du titre, une belle performance.

Quant à la médaille de bronze, elle revient à God of War : Ragnarok ! Le titre de Santa Monica a rapidement conquis les joueurs, avec 5 millions de ventes une semaine après son lancement en novembre 2022. De notre côté, nous avons salué la grande qualité du jeu, qui en plus d'être une claque graphique, offre une narration maîtrisée de bout en bout et un système de combat dynamique, jouissif et profond.

On retrouve ensuite dans le reste du classement européen :

Elden Ring

Grand Theft Auto V

Gran Turismo 7

Cyberpunk 2077

Horizon Forbidden West

Lego Star Wars : la Saga Skywalker

Dying Light 2

Star Wars Jedi Fallen Order

Among Us

NBA 2K23

It Take Two

Stray

FIFA 22

Assassin's Creed Valhalla

Sifu

Far Cry 6

Concernant la PS4, on retrouve en grande majorité la plupart de ces titres, à l'exception de quelques intrus comme Minecraft, Red Dead Redemption 2, FIFA 22, ou encore The Last of Us Part 2 et The Forest.