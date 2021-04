God of War, Uncharted : Sony est prêt à adapter ses plus grands classiques sur mobile

Sony pourrait-il embrasser le jeu mobile, comme l’a fait Nintendo ? C’est en tout cas ce que suggère une offre d’emploi de Playstation Studios. Cette dernière recherche un responsable pour chapeauter le développement de déclinaisons mobiles de ses franchises phares. Pourrait-on voir un jour arriver Kratos ou Nathan Drake dans nos poches ? Ca se pourrait bien.

Sony veut miser sur ses grosses franchises, ce qui peut se comprendre étant donné leur popularité. Alors que The Last of Us premier du nom pourrait bénéficier d’un remake, on pourrait également voir arriver des déclinaisons mobiles de certaines licences. C’est en tout cas ce que suggère une offre d’emploi publiée sur le site du constructeur.

Cette offre concerne un poste basé à San Matteo ou à Los Angeles, dans les bureaux du studio en Californie. L’heureux élu aura fort à faire, puisque sa tâche consistera à établir une stratégie pour les jeux mobiles de Sony.

Sony pourrait imiter Nintendo sur le jeu mobile

Comme l’indique l’offre, le travail consiste à établir tous les aspects du déploiement des jeux aussi bien sur PC que sur mobiles et se concentrera avant tout sur la déclinaison des franchises les plus populaires du constructeur. Ces dernières, on les connaît : God of War, Uncharted, Gran Turismo, Horizon, etc. Pour cela, celui qui sera choisi devra monter une équipe au sein même de PlayStation Studios. Si le cœur vous en dit, vous pouvez postuler sur le site officiel. Cela dit, la concurrence sera rude et les exigences élevées. Sony recherche un profil bien particulier, avec au minimum quinze ans d’expérience dans le domaine du business dans l’industrie du jeu vidéo.

Dans tous les cas, la stratégie du mobile pourrait permettre à Sony de séduire un nouveau public. On se souvient qu’un autre constructeur avait tenté l’aventure avec succès : Nintendo. La firme nippone avait décliné certaines de ses franchises (Mario, Animal Crossing, Fire Emblem) sur Android et iOS, avec des résultats pas toujours réussis.

En tout cas, on peut s’attendre à voir débarquer Kratos ou Nathan Drake dans nos poches dans les prochaines années. Il y a peu, c’est une autre mascotte associée à Sony qui a fait ses débuts sur mobiles : Crash avec le jeu Crash Bandicoot On The Run. Un simili Temple Run qui n’a pas du tout été développé par Sony, mais par King, filiale d’Activision à qui appartient la franchise.

Source : Sony