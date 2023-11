PlayStation Plus : voici les jeux PS4 et PS5 offerts en novembre 2023

PlayStation a révélé le lot de jeux gratuits PS Plus Essential de ce mois de novembre 2023. À partir du mardi 7 novembre, les abonnés pourront réclamer un nouveau trio de jeux pour PS5 et PS4.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre ont été dévoilés. Après des titres tels que The Callisto Protocol et Farming Simulator 22 le mois dernier, les abonnés peuvent ajouter Mafia II : Definitive Edition, Dragon Ball : The Breakers et Aliens Fireteam Elite à leur bibliothèque à partir du 7 novembre et jusqu'au 4 décembre.

En attendant, on vous rappelle que Sony a également ajouté de nouveaux jeux en octobre 2023 sur le PlayStation Plus Extra et Premium, et parmi eux, quelques petites pépites qu’il ne faut absolument pas manquer.

VOICI LES JEUX OFFERTS AVEC LE PLAYSTATION PLUS EN NOVEMBRE 2023

La star du mois est sans aucun doute Mafia 2 : Definitive Edition, le remaster du titre original signé Hangar 13. Dans la peau de Vito Scaletta, vous vous retrouvez mêlé au milieu organisé de la ville de New York après la Seconde Guerre mondiale, alors que vous tentez de rembourser les dettes de votre père. Vito monte en grade en commettant des crimes plus rémunérateurs, plus prestigieux et plus lourds de conséquences. Mafia 2 : Definitive Edition est disponible sur PS4. (Mafia : Definitive Edition était auparavant disponible via PlayStation Plus).

On retrouve ensuite Dragon Ball : The Breakers, qui reprend le manga/anime classique d'Akira Toriyama et le transforme en un jeu d'action-survie asymétrique en ligne. Dans ce jeu, sept survivants essaieront de déjouer, d'être plus malins et de durer plus longtemps que le joueur incarnant le Raider. Les Survivants, peu puissants, doivent se cacher, utiliser des gadgets, des armes et des bonus, ou se déguiser dans l'environnement. Le titre est disponible sur PS4.

Réalisé par le développeur Cold Iron Studio, Aliens : Fireteam Elite est une chasse aux insectes dans le style de Left 4 Dead. Vous et jusqu'à deux autres joueurs – ou des coéquipiers IA sous la forme d'androïdes – pouvez unir vos forces en multijoueur en ligne pour tuer des Xénomorphes au cours de quatre campagnes, dans une histoire qui se déroule 23 ans après la trilogie originale des films Alien. Aliens : Fireteam Elite est disponible sur PS4 et PS5.

Voici un récapitulatif des jeux offerts en novembre 2023 sur le PlayStation Plus :