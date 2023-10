PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en octobre 2023

Chaque mois, des leakers parviennent à dégoter la liste des jeux offerts du mois avant que celle-ci ne soit publiée par Sony, et nous venons donc de découvrir quels jeux seront réservés aux abonnés PS Plus Extra et Premium au mois d’octobre 2023.

Après avoir offert de nombreux jeux tels que Sid Meier’s Civilization VI ou encore NieR Replicant ver.1.22474487139 au mois de septembre 2023, Sony va rendre disponible de nouveaux jeux pour les abonnés aux PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2023.

La liste officielle des titres offerts ce mois-ci n’a toujours pas été officiellement dévoilée par Sony, mais des leakers ont, comme à leur habitude, réussi à mettre la main sur quelques titres en avant-première. La liste n’est pas complète, mais elle nous donne déjà une bonne idée de ce que nous réserve le géant nippon pour ce nouveau mois.

LA LISTE DES JEUX PLAYSTATION PLUS EXTRA ET PREMIUM EN OCTOBRE 2023

Si plusieurs fuites pointaient du doigt l’arrivée de The Last of Us: Part II sur le catalogue du PlayStation Plus, la liste du mois d’octobre ne contient malheureusement pas le jeu phare de Naughty Dog. À la place, on retrouve 8 autres titres :

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium: The Final Cut

FAR: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E.

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien: Isolation

L'annonce officielle du rafraîchissement des catalogues PS Plus Extra et Premium de ce mois-ci sera faite cette semaine, le mercredi 11 octobre. Compte tenu des antécédents du leaker Billbil-kun, soyez assuré que les jeux susmentionnés feront partie de la liste, mais nous la mettrons évidemment à jour dès que nous aurons la liste complète. Il manque notamment les jeux rétro, qui seront exclusivement disponibles pour les abonnés au PlayStation Plus Premium. L’abonnement le plus cher de Sony a d’ailleurs reçu une nouveauté de taille la semaine dernière.

Pour rappel, les jeux suivants quitteront le PS Plus Extra et Premium le 17 octobre :