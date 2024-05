PlayStation Plus Extra/Premium : les abonnés sont aux anges, le meilleur jeu de tous les temps débarque en mai 2024

Sony vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux offerts en mai 2024 aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Une fois n'est pas coutume, le constructeur inclut dans cette sélection mensuelle un titre de taille signé Rockstar Games.

Alors que Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mai 2024, avec de gros titres comme Lords of The Fallen ou encore Hellblade 2, c'est au tour de Sony de prendre la parole.

En effet, le constructeur nippon a publié sur le PS blog la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium ce mois-ci. Pour rappel, les abonnés à ces deux formules peuvent récupérer chaque mois des jeux issus des catalogues PS4 et PS5, mais aussi des ludothèques PS3, PS2, PS1 ou PSP (pour les membres Premium).

Voici la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra/Premium en mai 2024

Après Dave the Diver ou The Crew 2 en avril 2024, que nous réserve la marque nippone en mai ? Sans plus attendre, voici la liste complète des nouveaux jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra/Premium ce mois-ci :

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Deceive Inc. (PS5)

Les Sims 4 : Vie Citadine (PS4)

Crime Boss : Rockay City (PS5)

The Settlers : New Allies (PS4)

Stranded : Alien Dawn (PS4, PS5)

Cat Quest (PS4)

Cat Quest II (PS4)

La Grande Aventure Lego 2 : Le jeu vidéo (PS4)

Watch Dogs (PS4)

Bien entendu, les membres Premium pourront également récupérer quelques titres rétro supplémentaires :

2Xtreme (PS4, PS5)

G-Police (PS4, PS5)

Worms Pinball (PS4, PS5)

Ce mastodonte signé Rockstar fait son entrée au catalogue

Comme vous avez vu le voir dans la liste ci-dessus, Sony gâte les joueurs ce mois-ci avec l'ajout d'un mastodonte signé Rockstar Games : Red Dead Redemption 2 ! On ne présente plus ce titre aux multiples récompenses, qui encore aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs jeux en monde ouvert jamais créé.

Si vous n'avez jamais posé vos mains dessus, c'est l'occasion rêvée de vivre la fin d'une époque, celle du Far West, dans la peau d'un bandit de grand chemin. Red Dead Redemption 2 a prouvé que le jeu vidéo n'avait plus rien à envier au cinéma, grâce à une mise en scène hollywoodienne et une histoire sombre et complexe narrée d'une main de maître. Un chef d'œuvre tout simplement.