Playstation Plus mai 2023 : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts

Comme d'habitude, le site Dealabs vient une nouvelle fois de griller la priorité à Sony en dévoilant en avance la liste des jeux offerts avec le Playstation Plus en mai 2023. Au programme, de la simulation automobile, des combats médiévaux acharnés, et de la descente à vélo.

C'est devenu une habitude. Depuis de nombreux mois maintenant, le site Dealabs, en collaboration avec le leaker réputé @billbil-kun, dévoile en avance la liste des jeux offerts par Sony avec le Playstation Plus.

Pour l'instant, Dealabs n'a fait aucune erreur dans ses prédictions. En avril, le site avait vu juste en annonçant l'arrivée de Meet Your Maker, Sackboy : A Big Adventure et Tails of Iron. Et en ce mercredi 26 avril 2023, Dealabs et l'insider viennent justement de publier la liste des jeux PS4 et PS5 offerts aux abonnés PS Plus Essential, Extra et Premium en mai 2023.

Liste des jeux PS Plus offerts en mai 2023

Notez par ailleurs que Sony vient tout juste d'officialiser cette liste à 19h. De fait, les joueurs pourront récupérer avec le Playstation Plus les jeux suivants en mai 2023 :

Grid Legends (PS4/PS5)

Chilvary II (PS4/PS5)

Descenders (PS4)

Commençons par Grid Legends. Ce titre, édité par EA, se présente comme un jeu de course arcade, qui sans être révolutionnaire, se montre particulièrement généreux dans sa proposition. On retrouve un nombre énorme de lieux et de tracés, une IA plutôt agressive et bien pensée, une grande variété dans le type de course et dans les classes de voitures, et une belle modélisation des voitures et des environnements.

Parlons ensuite de Chilvary II. Ce jeu de combat en vue à la 1er ou 3e personne (au choix) vous mettra dans la peau d'un chevalier. Vous pourrez y vivre des affrontements dantesques en multijoueur dans des environnements médiévaux tentaculaires allant des terrains de tournois aux sièges de château fort. Le titre propose 4 grandes classes et 12 sous-classes, chacune disposant de ses propres armes et capacités. Attention, le jeu est bien gore !

Enfin, concluons ce tour d'horizon des jeux PS Plus de mai 2023 avec Descenders, un jeu de vélo de descente extrême au rythme effréné. Le principal attrait du titre reste sa physique approfondi, qui vous permet de contrôler chaque mouvement subtil de votre pilote. Autre bon point, tous les niveaux sont générés de manière procédurale, rendant chaque session unique.