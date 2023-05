Rachet & Clank Rift Apart : l’exclusivité PS5 débarque sur PC dès le 26 juillet

Rachet & Clank : Rift Apart, l'une des meilleures exclusivités de la PS5, va enfin débarquer sur PC. Dès le 26 juillet, les pcistes pourront profiter de cette version optimisée. Ray Tracing, prise en charge des écrans ultra-larges, fréquence d'images déverrouillée, les options graphiques sont nombreuses.

Mieux vaut tard que jamais comme dit l'adage. Bonne nouvelle pour les joueurs PC puisque Sony vient d'annoncer l'arrivée de l'une des meilleures exclusivités de la PS5 : Rachet & Clank Rift Apart ! Deux ans après sa sortie sur la console next-gen, le titre d'Insomniac Games va donc profiter d'un portage signé Nixxes Software.

Le Lombax et le petit robot vont débarquer sur PC dès le 26 juillet, pile pour célébrer le 20e anniversaire de la saga. “Nous sommes impatients et honorés de pouvoir faire découvrir cette série emblématique à un public plus large”, écrit Nixxes Software sur le Playstation Blog.

Rachet & Clank Rift Apart débarque enfin sur PC

Pour l'occasion, cette version proposera évidemment des options graphiques inédites. De ce que l'on sait pour l'instant, cette mouture PC disposera d'ombres et de reflets en Ray-Tracing avec une grande variété de résolutions disponibles.

Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi compter sur :

Une compatibilité avec les écrans ultra-larges en 21: 9, 32: 9, et 48: 9 (pour les installations à trois écrans)

en 21: 9, 32: 9, et 48: 9 (pour les installations à trois écrans) Fréquence d'images déverrouillée

Prise en charge des technologies de super-sampling Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS et l'injection temporelle d'Insomniac Games (IGTI)

Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS et l'injection temporelle d'Insomniac Games (IGTI) Le Nvidia Reflex et DLAA sont également de la partie pour optimiser la qualité d'image

Clavier/souris et manettes compatibles

Par ailleurs, les joueurs pourront opter sur cette version PC pour le combo clavier-souris (toutes les commandes sont personnalisables). Bien entendu, il sera également possible de jouer à la manette, que ce soit avec un contrôleur Xbox ou bien avec la DualSense pour profiter du retour haptique et des gâchettes adaptatives.

Si nous n'avons pas encore les configurations requises pour profiter du titre dans les meilleures conditions, sachez que cette version PC sera disponible sur Steam et l'Epic Games Store. En précommandant le jeu, vous pourrez obtenir différents items bonus, à savoir le Pixéliseur (une arme iconique de la série) et l'armure Carbonox.

D'autres bonus sont également de la partie, comme le pack d'armure du 20e anniversaire ainsi que cinq autres armures inspirées des précédents opus de la saga. Bien entendu, on espère que ce portage fera oublier le fiasco de celui de The Last Of Us Part 1. Il y a de quoi être confiant : Nixxes Software a oeuvré sur les portages PC de Marvel's Spider-Man et Miles Morales, des versions plus convaincantes et bien optimisées.