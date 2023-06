Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac révèle comment le changement de personnage fonctionne

On en sait un peu plus sur la manière dont va fonctionner le changement de personnage dans Marvel’s Spider-Man 2. Dans une interview, le directeur créatif du jeu a indiqué que celui-ci ressemblera grandement à celui de GTA 5. Tout en bénéficiant de la puissance de la PS5 pour une transition fluide.

Marvel’s Spider-Man 2, certainement l’exclusivité PS5 la plus attendue de cette année, a fait une nouvelle apparition remarquée la semaine dernière lors du PlayStation Showcase. Le prochain titre d’Insomniac Games s’est offert une vidéo de 10 minutes présentant son gameplay en profondeur, et dans laquelle une fonctionnalité a fait grandement parler d’elle : le changement de personnage.

En effet, vous n’êtes sûrement pas sans savoir que le prochain Spider-Man permettra d’incarner Peter Parker, mais également Miles Morales, qui a eu droit à son spin-off à la sortie de la PS5. Or, dans la vidéo de gameplay diffusée, on voit le joueur passer de l’un à l’autre de manière particulièrement fluide, sans la moindre transition et d’une simple pression de bouton. Alors, sera-t-il possible de changer de personnage à volonté durant le jeu ?

Spider-Man 2 va s’inspirer de GTA 5 pour le changement de personnage

Depuis le PlayStation Showcase, beaucoup évoquent un fonctionnement à la GTA V, qui permettait déjà il y a 10 ans de choisir le personnage que l’on souhaitait incarner dans les sections en monde ouvert. Pour Spider-Man 2, on retrouvera donc ce même principe. Toutefois, Bryan Intihar, directeur créatif du jeu, précise dans une interview à Eurogamer que « lorsque vous jouez l’histoire principale, nous contrôlons quand vous passez de Pete à Miles », afin d’assurer la bonne continuité de la narration.

En revanche, dans le monde ouvert, la liberté sera beaucoup plus grande. « Nous avons du contenu conçu autour de Peter, du contenu conçu autour de Miles et du contenu où vous pouvez jouer l’un ou l’autre », explique Bryan Intihar. Mieux encore : grâce à la puissance de PS5, les transitions seront instantanées, sans temps de chargement comme dans GTA V. « Vous pourrez, dans le monde ouvert, passer librement de l’un à l’autre d’une simple pression sur un bouton. »

Enfin, les deux héros auront chacun leur propre arbre de compétence et en partageront un troisième. « Nous avons vu dans la vidéo de gameplay que Miles a les pouvoirs de Venom, tandis que Peter a les capacités de Symbiote. Cela change donc un peu la manière dont vous jouez, et vous pouvez également les améliorer dans leurs arbres respectifs », explique le directeur créatif.

Source : Eurogamer