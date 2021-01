Playstation Plus février 2021 : voici les jeux PS4 et PS5 gratuits ce mois-ci

Sony a décidé de gâter les abonnés Playstation Plus en février 2021 en offrant l'excellent Control de Remedy Entertainment, dans sa version Ultimate avec tous les DLC. Concrete Genie fait également partie de cette fournée, tandis que les joueurs PS5 pourront mettre le grappin sur Destruction All Stars.

Comme chaque mois, Sony offre une poignée de jeux aux abonnés Playstation Plus. Les joueurs peuvent profiter à volonté de ces titres à partir du moment où leur abonnement reste actif. L'occasion parfaite de garnir à moindres frais sa ludothèque, avec des jeux que vous avez peut-être manqués. Après avoir ouvert le bal en janvier 2021 avec Greedfall, Shadow of The Tomb Raider et Man Eater, les joueurs PS4 et PS5 pourront mettre la main sur une très belle fournée en février.

En effet, les joueurs PS4 et PS5 pourront essayer l'excellent Control, le dernier jeu du studio Remedy Entertainment, les papas d'Alan Wake et Max Payne. Deux jeux mythiques il faut le dire. Si vous avez aimé Alan Wake, vous serez ravis d'apprendre que Control se déroule dans le même univers. On ne vous en dit pas plus, il fait sans aucun doute partie des meilleurs jeux de 2020, grâce à son scénario travaillé, son ambiance folle et oppressante et ses affrontements particulièrement nerveux.

Cerise sur le gâteau, le jeu est proposé dans sa version Ultimate, avec tous les DLC sortis à ce jour. En outre, les joueurs PS5 profiteront du titre dans une version optimisée pour la dernière console de Sony, avec un mode Performance en 60 FPS, et un mode Résolution en 4K 30 FPS avec le Ray-tracing activé.

Ensuite, Sony offre Concrete Genie, un jeu dans lequel vous incarnez Ash, un garçon capable de donner vie à ses peintures. Le titre bénéficie d'une réalisation au top, et l'aventure se veut plaisante à parcourir, pour les grands comme les petits.

Venons enfin au jeu réservé aux joueurs PS5, à savoir Destruction All Stars. Prévu à l'origine pour accompagner le lancement de la PS5, le titre a finalement décalé sa sortie au 2 février 2021 et sera donc accessible sans surcoût à tous les abonnés Playstation Plus. Pour résumer, Destruction All Stars est un jeu de voiture dans lequel vous devrez exploser tous vos ennemis en leur rentrant dedans. La particularité du titre est de pouvoir s'éjecter de son bolide à tout moment pour éviter des dégâts ou pour faire une tête au carré aux adversaires.