PlayStation Plus : Greedfall, Shadow of the Tomb Raider et Man Eater gratuits en janvier

Sony démarre bien l’année en offrant trois jeux aux abonnés PlayStation Plus : Greedfall, Shadow of the Tomb Raider et Man Eater. Il faut toutefois signaler que ce dernier n’est disponible que pour les joueurs PS5.

Comme chaque mois, Sony offre des jeux aux abonnés PlayStation Plus, et ce sans surcoût. Ils peuvent en profiter sur leur console tant que leur abonnement est actif. La firme japonaise a décidé de marquer le coup pour bien débuter 2021 en offrant trois jeux d’ampleurs à ses consommateurs fidèles : Greedfall, Shadow of the Tomb Raider et Man Eater.

Les deux premiers jeux, Greedfall et Shadow of the Tomb Raider, sont offerts à tous les utilisateurs. Man Eater, lui, est réservé pour les possesseurs de PS5. Comme le note Eurogamer, si vous avez acheté le jeu il y a peu, vous pouvez demander un remboursement facilement.

A lire aussi – Test PS5 : temps de chargement de folie, performances de jeu inédites, Sony change la donne

Greedfall est un jeu intéressant. Développé en France, il met en scène un univers de fantasy inspiré de la Renaissance. Vous devrez parcourir les terres vierges d’un nouveau continent imprégné de magie et travailler avec les factions locales pour progresser. Un jeu prenant, bien qu’il se perd un peu dans ses ambitions démesurées.

Le retour de Lara Croft

Shadow of the Tomb Raider est le troisième volet du reboot de la saga, entamé en 2013. On y contrôle toujours l’iconique Lara Croft, qui devra cette fois trouver des secrets enfouis dans la jungle sud-américaine. Un épisode maîtrisé, mais aussi très joli au niveau des graphismes et de sa direction artistique.

Enfin, Man Eater sort un peu du lot. Le joueur y incarne un requin mangeur d’hommes qui devra croquer à tour de dents pour gravir la chaîne alimentaire. Nous l'avons dit, seuls les joueurs PS5 pourront en profiter.

Ces trois jeux seront gratuits pour les abonnés PlayStation Plus à partir du 5 janvier. L’offre prendra fin le 1er février prochain. Il ne faudra pas oublier de les récupérer sur le service. Pour les possesseurs de PS5, février sera également à surveiller, puisque le jeu Destruction AllStars, d’abord prévu pour sortir en même temps que la console, sera proposé sans surcout pour les abonnés PS Plus.

Et vous, quel jeu de la liste vous attire le plus ? Dites-le-nous dans les commentaires !