Ce concept de PS5 fusionnée avec la PlayStation Portable laisse rêveur

Si vous rêvez d’une console portable chez Sony avec une interface de la PS5 et des contrôles inspirés de la Dualsense, voici un concept aguicheur. Apparue sur Reddit, l’image a rapidement fait le tour d’Internet, relançant le débat sur la viabilité d’une remplaçante à la PS Vita, console portable extrêmement plaisante, mais définitivement mal aimée.

Les consoles uniquement portables se font rares désormais. Même chez Nintendo. La Switch Lite en est effectivement une. Mais il s’agit surtout d’une alternative pour ceux qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) investir dans une Switch classique. Et cette dernière, même si elle est hybride, est avant tout une console « domestique » : elle s’utilise dans le salon, qu’elle soit attachée à son dock ou non.

Chez Sony, le concept de console portable a été abandonné. Les belles idées de la PSP et de la PS Vita ont été transférées sur les Xperia, notamment le Remote Play qui permet de jouer à ses jeux PS4 et PS5 sur un appareil plus petit qu’une télévision de 55 pouces. Nous ne connaitrons certainement jamais une console portable aussi puissante qu’une PlayStation 5. Et pourtant, ne serait-ce pas génial de jouer à Ghost of Tsushima, Resident Evil Village, God of War ou Ratchet & Clank Rift Apart dans un avion ?

Vous rêvez d'une PS5 portable ? Voici un concept donne l'eau à la bouche

Un utilisateur de Reddit a partagé l’image qui accompagne cet article. Il s’agit d’un concept qu’il a créé avec un ami représentant ce qu’ils imaginent être un hypothétique successeur à la PS Vita. Nous y retrouvons certains éléments empruntés à la PS5, bien évidemment. Notamment les manettes qui reprennent le code couleur de la Dualsense. Quelques petites retouches ont été effectuées pour rapprocher les sticks analogiques du bord et réduire l’espacement entre les boutons à droite et la croix à gauche. Il semble que les deux compères se soient appuyés sur les joycons de la Switch pour créer les contrôles de ce concept.

Au centre, vous retrouvez un grand écran de tablette. Difficile d’évaluer quelle pourrait en être la taille. Nous optons pour 8 pouces, soit une dalle un peu plus grande que celle d’un smartphone. Les bordures y sont très fines. Sur celle qui souligne la dalle, vous retrouvez plusieurs touches : les boutons « share » et menu, qui ont dû être déportés. Il y a également le logo PSP. Les nostalgiques tireront leur petite larme. C’est un joli concept qui mériterait certainement d’être peaufiné. Mais, même ainsi, il donne sacrément envie. Dommage que Sony ne souhaite plus développer de console portable.

