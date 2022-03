PlayStation Now : Crysis Remastered, Shadow Warrior 3, Sony annonce les jeux de mars 2022

Nouveau mois, nouveaux jeux sur PlayStation Now. Aujourd’hui, Sony a dévoilé le nom des quatre titres qui rejoignent son catalogue et il y a de quoi se réjouir. Si Crysis Remastered est le nom qui sort le plus du lot, Shadow Warrior 3 et Relicta n’ont pas à rougir de leur qualité.

Sony envoie du lourd en ce moment pour son service de jeu par abonnement. Le mois dernier, les joueurs avaient notamment eu droit au remaster de GTA : Vice City, qui a certes fait débat au moment de sa sortie mais qui a au moins le mérite de faire découvrir le titre culte aux néophytes. Le mois de mars ne fera pas exception à la règle, puisqu’un autre mastodonte du jeu vidéo rejoint le catalogue du service.

Porte-étendard de cette nouvelle fournée, Crysis Remastered vous fera revivre les plus belles heures du FPS du début des années 2010. Sorti en 2020, le jeu vous replonge dans les bottes du lieutenant Jake Dun, membre de l’équipe Raptor, un commando d’élite dont le rôle est de déjouer la prise d’otage en cours sur un site archéologique. Néanmoins, les choses ne vont pas se passer comme prévu, car le temple renferme des surprises qui risquent de vous compliquer la tâche.

Shadow Warrio, Relicta et Chicken Police rejoignent le PlayStation Now

On retrouve ensuite Shadow Warrior 3, un autre FPS dans lequel on incarne cette fois un ancien Yakuza qui devra dompter un dragon légendaire qui s’est retrouvé en liberté par sa faute. Les combats sont nerveux et le gameplay riche. À tester donc, jusqu’au 4 juillet dans le catalogue. Relicta, troisième jeu de la liste, conte l’histoire d’une scientifique errant dans une base lunaire abandonnée. À vous de comprendre ce qui s’y est passé, en résolvant de nombreuses énigmes et partant à la chasse aux indices.

Enfin, Chicken Police — Paint it RED ! vient compléter la liste. Sonny Featherland et Marty MacChicken, anciens partenaires d’investigation au sein de la « police des poulets » remettent le couvert dans une nouvelle enquête particulièrement étrange. Embarquez pour une aventure aux dialogues riches et l’ambiance digne des meilleurs romans policiers.